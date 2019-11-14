IMPRINTER написав:кешбек по али по-моему перенесли в ранз 0,5%
Неее - не перенесли - все зависит от МСС терминала продавца. Вот гляньте тут - много разных МСС - как кошерных 5311, 5964 так и не кошерных 5399, 5999 - и это все Али: https://mcc-codes.ru/search?q=aliexpress
Anadonta написав:С 29.10 никаких бонусов не начисляют. Печаль...
ну так "затык" у них - суммы за 26 (зарубеж) и 28-29 (Украина) октября никак по счету провести не могут - видно где-то дебет с кредитом не сходиЦЦа. ;( ЗЫ. тут в другом проблема - комуналь вся оплачена, кроме одного поставщика - его "колбасит" и он в базу номера лицевых счетов не "подливает" - ничем невозможно оплатить - ни хабом, ни портей, ни здесь. А тут еще и комуналь быстро заканчиваЦЦа стала...