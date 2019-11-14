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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 846847848849>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 10:07

  Flamingo написав:
  IMPRINTER написав:кешбек по али по-моему перенесли в ранз 0,5%
Неее - не перенесли - все зависит от МСС терминала продавца. Вот гляньте тут - много разных МСС - как кошерных 5311, 5964 так и не кошерных 5399, 5999 - и это все Али: https://mcc-codes.ru/search?q=aliexpress

У меня будет проверенный в сентябре и октябре Hong Kong Goldway https://goldway.ru.aliexpress.com/store ... 4ad7Es1rTH
кэшбэк начисляют, МСС не узнавал. Очередной телефон и мелочевка до 10дол у других поставщиков, по ним уже - как карта ляжет(МСС).
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 10:33

Re: Укрексiмбанк

  lel написав:У меня будет проверенный в сентябре и октябре Hong Kong Goldway https://goldway.ru.aliexpress.com/store ... 4ad7Es1rTH
кэшбэк начисляют, МСС не узнавал.

5964 - он есть здесь https://mcc-codes.ru/search?extended=0& ... esc&page=2
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:40

С 29.10 никаких бонусов не начисляют. Печаль... :cry:
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:35

  Anadonta написав:С 29.10 никаких бонусов не начисляют. Печаль... :cry:

ну так "затык" у них - суммы за 26 (зарубеж) и 28-29 (Украина) октября никак по счету провести не могут - видно где-то дебет с кредитом не сходиЦЦа. ;(
ЗЫ. тут в другом проблема - комуналь вся оплачена, кроме одного поставщика - его "колбасит" и он в базу номера лицевых счетов не "подливает" - ничем невозможно оплатить - ни хабом, ни портей, ни здесь. А тут еще и комуналь быстро заканчиваЦЦа стала... :(
Flamingo
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Видимо в Бабитской волости очень удивлены укреплением гривны, и их жаба давит оплачивать пикничок.
Каждый месяц валюты нужно всё больше и больше
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:59

Нечеловеческим усилием воли таки провели 28.10-29.10 !
Пошло по трубам, надеюсь - сегодня-завтра будут бонусы
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:02

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 30.10.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 30.10.2019 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:43

Re: Укрексiмбанк

Подскажите, есть виза голд, открытая под депозит около года назад. Не снимет ли сейчас банк годовую плату за карту, так как депозита уже давно нет?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:46

  Boundless написав:Подскажите, есть виза голд, открытая под депозит около года назад. Не снимет ли сейчас банк годовую плату за карту, так как депозита уже давно нет?

Снимет! Закрывайте карту или откройте новый депо в валюте карты
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:50

  clientage написав:
  Boundless написав:Подскажите, есть виза голд, открытая под депозит около года назад. Не снимет ли сейчас банк годовую плату за карту, так как депозита уже давно нет?

Снимет! Закрывайте карту или откройте новый депо в валюте карты


у меня уже 2 года как висит и ничего не снимает - в несанк по крайней мере
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IMPRINTER
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