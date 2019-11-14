Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 10:07
Flamingo написав: IMPRINTER написав:
кешбек по али по-моему перенесли в ранз 0,5%
Неее - не перенесли - все зависит от МСС терминала продавца. Вот гляньте тут - много разных МСС - как кошерных 5311, 5964 так и не кошерных 5399, 5999 - и это все Али:
https://mcc-codes.ru/search?q=aliexpress
У меня будет проверенный в сентябре и октябре Hong Kong Goldway
https://goldway.ru.aliexpress.com/store ... 4ad7Es1rTH
кэшбэк начисляют, МСС не узнавал. Очередной телефон и мелочевка до 10дол у других поставщиков, по ним уже - как карта ляжет(МСС).
lel
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Додано: Пон 11 лис, 2019 10:33
Flamingo
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Додано: Чет 14 лис, 2019 10:40
С 29.10 никаких бонусов не начисляют. Печаль...
Anadonta
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Додано: Чет 14 лис, 2019 12:04
Видимо в Бабитской волости очень удивлены укреплением гривны, и их жаба давит оплачивать пикничок.
Каждый месяц валюты нужно всё больше и больше
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Чет 14 лис, 2019 14:59
Нечеловеческим усилием воли таки провели 28.10-29.10 !
Пошло по трубам, надеюсь - сегодня-завтра будут бонусы
mustbe
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Додано: Чет 14 лис, 2019 17:02
Бонусы:
Начислили новые по 30.10.2019 ! Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть Маркеты - Фора-500: Ещё есть Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть Платежи - Мобильные : Ещё есть Платежи - Коммуналка: Ещё нет Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:43
Подскажите, есть виза голд, открытая под депозит около года назад. Не снимет ли сейчас банк годовую плату за карту, так как депозита уже давно нет?
.......
Boundless
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:46
Boundless написав:
Подскажите, есть виза голд, открытая под депозит около года назад. Не снимет ли сейчас банк годовую плату за карту, так как депозита уже давно нет?
Снимет! Закрывайте карту или откройте новый депо в валюте карты
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:50
clientage написав: Boundless написав:
Подскажите, есть виза голд, открытая под депозит около года назад. Не снимет ли сейчас банк годовую плату за карту, так как депозита уже давно нет?
Снимет! Закрывайте карту или откройте новый депо в валюте карты
у меня уже 2 года как висит и ничего не снимает - в несанк по крайней мере
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IMPRINTER
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