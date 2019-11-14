По старих віза-голд - абонка щорічна?
Нагадайте, будь ласка, який розмір абонплати.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:59
По старих віза-голд - абонка щорічна?
Нагадайте, будь ласка, який розмір абонплати.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:09
У меня снимало, вот може то была Классик
По старому лехтрону никада не снимало, а вот при перевыпуске на класс выше(карты на 3 года) через год сняло абонку т.к. депо я не размещал. Там важно, шобы на дату выпуска был депо. Ну а Платина/Инфиня полюбэ ток на год выпускается
... делайте хоть что-нибудь!
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