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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 846847848849

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:59

По старих віза-голд - абонка щорічна?
Нагадайте, будь ласка, який розмір абонплати. :oops:
V2
4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:09

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:
  Boundless написав:Подскажите, есть виза голд, открытая под депозит около года назад. Не снимет ли сейчас банк годовую плату за карту, так как депозита уже давно нет?

Снимет! Закрывайте карту или откройте новый депо в валюте карты


у меня уже 2 года как висит и ничего не снимает - в несанк по крайней мере

У меня снимало, вот може то была Классик
По старому лехтрону никада не снимало, а вот при перевыпуске на класс выше(карты на 3 года) через год сняло абонку т.к. депо я не размещал. Там важно, шобы на дату выпуска был депо. Ну а Платина/Инфиня полюбэ ток на год выпускается
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 846847848849
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