По старих віза-голд - абонка щорічна?
Нагадайте, будь ласка, який розмір абонплати.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:59
По старих віза-голд - абонка щорічна?
Нагадайте, будь ласка, який розмір абонплати.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:09
У меня снимало, вот може то была Классик
По старому лехтрону никада не снимало, а вот при перевыпуске на класс выше(карты на 3 года) через год сняло абонку т.к. депо я не размещал. Там важно, шобы на дату выпуска был депо. Ну а Платина/Инфиня полюбэ ток на год выпускается
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:02
EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 01.11.2019 !
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:52
Поздравляю всех с наступлением ноября в бабитской волости !
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:40
Скажите, а считал ли кто-нибудь, какой вариант карты по нынешним условиям выгоднее - золотая депозитка по льготной цене, или личная платина за полную стоимость?
Льготную платину в этом году не потянуть.
Если рассматривать только карты, оставив в стороне проценты по депозитам.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:45
Если были норм обороты - можно попробовать выбить льготу на прыватну.
Зная насколько у них на сайте актульны документы, спрашивайте в отделении.
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