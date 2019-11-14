По старих віза-голд - абонка щорічна?
Нагадайте, будь ласка, який розмір абонплати.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:59
По старих віза-голд - абонка щорічна?
Нагадайте, будь ласка, який розмір абонплати.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:09
У меня снимало, вот може то была Классик
По старому лехтрону никада не снимало, а вот при перевыпуске на класс выше(карты на 3 года) через год сняло абонку т.к. депо я не размещал. Там важно, шобы на дату выпуска был депо. Ну а Платина/Инфиня полюбэ ток на год выпускается
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:02
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:52
Поздравляю всех с наступлением ноября в бабитской волости !
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:40
Скажите, а считал ли кто-нибудь, какой вариант карты по нынешним условиям выгоднее - золотая депозитка по льготной цене, или личная платина за полную стоимость?
Льготную платину в этом году не потянуть.
Если рассматривать только карты, оставив в стороне проценты по депозитам.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:45
Если были норм обороты - можно попробовать выбить льготу на прыватну.
Зная насколько у них на сайте актульны документы, спрашивайте в отделении.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:59
За допку Виза Голд - 600грн,пишут, что на 3 года, а за допку Виза Платина на год- 700грн. Это если уже есть старая Платина.
Надо посчитать свои доходы от кэшбэка. И возможные траты в будущем.
Пытаюсь спрогнозировать траты на следующий год для льготной Инфинити. Пока получается то на то. Но вдруг будут незапланированные траты- тут 7% окажется кстати.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:09
я так понял что льготную инфинити могут получить только те,
у кого "депозит на суму від 5 000 000,01 грн. (або еквівалент в іншій валюті)"
а у кого сумма депо меньше то : "Visa Infinite - послуга не надається "
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:16
Кроме "депозитных" есть еще карты "частные" и "зарплатные" - в зависимости от оборотов по ним за прошлый год Вам банк может сделать "льготное" предложение по выпуску новой Инфини (или карты другого класса). О такой возможности надо узнавать непосредственно в банке - на сайте подобной инфы нет.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:18
Flamingo
за выпуск зарплатных карт платит работодатель или работник?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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