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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 847848849850>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:59

По старих віза-голд - абонка щорічна?
Нагадайте, будь ласка, який розмір абонплати. :oops:
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:09

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:
  Boundless написав:Подскажите, есть виза голд, открытая под депозит около года назад. Не снимет ли сейчас банк годовую плату за карту, так как депозита уже давно нет?

Снимет! Закрывайте карту или откройте новый депо в валюте карты


у меня уже 2 года как висит и ничего не снимает - в несанк по крайней мере

У меня снимало, вот може то была Классик
По старому лехтрону никада не снимало, а вот при перевыпуске на класс выше(карты на 3 года) через год сняло абонку т.к. депо я не размещал. Там важно, шобы на дату выпуска был депо. Ну а Платина/Инфиня полюбэ ток на год выпускается
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:02

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 01.11.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 01.11.2019 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:52

Поздравляю всех с наступлением ноября в бабитской волости !
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:40

Скажите, а считал ли кто-нибудь, какой вариант карты по нынешним условиям выгоднее - золотая депозитка по льготной цене, или личная платина за полную стоимость?
Льготную платину в этом году не потянуть.
Если рассматривать только карты, оставив в стороне проценты по депозитам.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:45

  M-Audio написав:Скажите, а считал ли кто-нибудь, какой вариант карты по нынешним условиям выгоднее - золотая депозитка по льготной цене, или личная платина за полную стоимость?
Льготную платину в этом году не потянуть.
Если рассматривать только карты, оставив в стороне проценты по депозитам.

Если были норм обороты - можно попробовать выбить льготу на прыватну.
Зная насколько у них на сайте актульны документы, спрашивайте в отделении.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:59

  M-Audio написав:Скажите, а считал ли кто-нибудь, какой вариант карты по нынешним условиям выгоднее - золотая депозитка по льготной цене, или личная платина за полную стоимость?
Льготную платину в этом году не потянуть.
Если рассматривать только карты, оставив в стороне проценты по депозитам.

За допку Виза Голд - 600грн,пишут, что на 3 года, а за допку Виза Платина на год- 700грн. Это если уже есть старая Платина. https://www.eximb.com/assets/files/down ... 1-2019.pdf
Надо посчитать свои доходы от кэшбэка. И возможные траты в будущем.
Пытаюсь спрогнозировать траты на следующий год для льготной Инфинити. Пока получается то на то. Но вдруг будут незапланированные траты- тут 7% окажется кстати.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:09

  lel написав: Пытаюсь спрогнозировать траты на следующий год для льготной Инфинити. Пока получается то на то. Но вдруг будут незапланированные траты- тут 7% окажется кстати.

я так понял что льготную инфинити могут получить только те,
у кого "депозит на суму від 5 000 000,01 грн. (або еквівалент в іншій валюті)"

а у кого сумма депо меньше то : "Visa Infinite - послуга не надається "
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:16

  J написав:
  lel написав: Пытаюсь спрогнозировать траты на следующий год для льготной Инфинити. Пока получается то на то. Но вдруг будут незапланированные траты- тут 7% окажется кстати.

я так понял что льготную инфинити могут получить только те,
у кого "депозит на суму від 5 000 000,01 грн. (або еквівалент в іншій валюті)"

а у кого сумма депо меньше то : "Visa Infinite - послуга не надається "

Кроме "депозитных" есть еще карты "частные" и "зарплатные" - в зависимости от оборотов по ним за прошлый год Вам банк может сделать "льготное" предложение по выпуску новой Инфини (или карты другого класса). О такой возможности надо узнавать непосредственно в банке - на сайте подобной инфы нет.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:18

Flamingo
за выпуск зарплатных карт платит работодатель или работник?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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