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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 847848849850

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:41

  J написав:Flamingo
за выпуск зарплатных карт платит работодатель или работник?

Как предусмотрено в договоре между банком и предприятием. В моем случае за инфиню платил работник - но цена карты была очень приятная. + на 3 года а не на год как выпускают "депозитки" и "приватки"
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:42

Ой, а тут, оказывается, всё поменялось, причём давно.
https://www.eximb.com/assets/files/download/tariffs-privat-cards-after-02-12-2019.pdf
Личная карта Platinum за 3500грн уже не актуальна. Теперь её предлагают за 1000, причём аж на 3 года, но с ежемесячным взносом до 500 грн, с которого можно "соскочить", сделав оборот более 10000 за месяц. Выглядит даже более аппетитно, чем раньше. Или я чего-то не понимаю?

Что не понравилось - похоже, 1% за p2p. Или это всегда по личным картам было?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:50

  M-Audio написав:Что не понравилось - похоже, 1% за p2p. Или это всегда по личным картам было?

Не было.
Но и в данном случае, скорее речь о каких-то переводах через кассу-терминал, имхо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:02

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mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:14

M-Audio

Спасибо за отличные новости!
Получается, что начиная со 2 декабря в пакете "Премиум+" можно оформить VISA INFINITE всего за 5000 грн. на 3 (!) года вместо 10 тыс. в год, как это было ранее. При этом если тратить более 20 тыс. грн. в месяц обслуживание будет обходиться всего 1 грн. в месяц. С учетом платы за ежемесячное обслуживание счета при нормальных оборотах карта обойдется всего 1678.67 грн. в год или около 140 грн. в месяц. На мой взгляд, очень даже гуманно!
Раньше даже в пакете "депозитный" такая карта обходилась в 2 - 3 раза дороже.
Теперь главное, чтобы бонусную программу не зарубили...
Anadonta
 
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