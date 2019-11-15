Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:14

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Спасибо за отличные новости!

Получается, что начиная со 2 декабря в пакете "Премиум+" можно оформить VISA INFINITE всего за 5000 грн. на 3 (!) года вместо 10 тыс. в год, как это было ранее. При этом если тратить более 20 тыс. грн. в месяц обслуживание будет обходиться всего 1 грн. в месяц. С учетом платы за ежемесячное обслуживание счета при нормальных оборотах карта обойдется всего 1678.67 грн. в год или около 140 грн. в месяц. На мой взгляд, очень даже гуманно!

Раньше даже в пакете "депозитный" такая карта обходилась в 2 - 3 раза дороже.

Теперь главное, чтобы бонусную программу не зарубили...