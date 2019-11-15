Как предусмотрено в договоре между банком и предприятием. В моем случае за инфиню платил работник - но цена карты была очень приятная. + на 3 года а не на год как выпускают "депозитки" и "приватки"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:41
Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:42
Ой, а тут, оказывается, всё поменялось, причём давно.
Личная карта Platinum за 3500грн уже не актуальна. Теперь её предлагают за 1000, причём аж на 3 года, но с ежемесячным взносом до 500 грн, с которого можно "соскочить", сделав оборот более 10000 за месяц. Выглядит даже более аппетитно, чем раньше. Или я чего-то не понимаю?
Что не понравилось - похоже, 1% за p2p. Или это всегда по личным картам было?
Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:50
Не было.
Но и в данном случае, скорее речь о каких-то переводах через кассу-терминал, имхо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:02
EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 02.11.2019 !
Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:14
M-Audio
Спасибо за отличные новости!
Получается, что начиная со 2 декабря в пакете "Премиум+" можно оформить VISA INFINITE всего за 5000 грн. на 3 (!) года вместо 10 тыс. в год, как это было ранее. При этом если тратить более 20 тыс. грн. в месяц обслуживание будет обходиться всего 1 грн. в месяц. С учетом платы за ежемесячное обслуживание счета при нормальных оборотах карта обойдется всего 1678.67 грн. в год или около 140 грн. в месяц. На мой взгляд, очень даже гуманно!
Раньше даже в пакете "депозитный" такая карта обходилась в 2 - 3 раза дороже.
Теперь главное, чтобы бонусную программу не зарубили...
Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:46
Питання, що буде з існуючими Приватними після 02.12: їх автоматично переведуть у нові пакети чи вони будуть жити на старих умовах до закінчення строку дії?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:00
Вообще убрали тариф за безналичное пополнение. Что бы это значило?
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:05
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:07
Там вводятся Пакеты со 2 дек, т.е. эт новый подход к Тарификации
Думаю, шо нас оставят на прежних условиях, а вот новые выпуски/перевыпуски уже будут в Пакетах
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:11
Тоже обратил внимание, что в новых пакетах нет упоминания об отсутствии платы за зачисление средств на счет, как это было для частных карт ранее.
Будем надеяться, что просто "провтыкали" и все останется по-старому...
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