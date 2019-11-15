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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 848849850851

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:16

  Anadonta написав:
  curiousobro написав:Вообще убрали тариф за безналичное пополнение. Что бы это значило?


Тоже обратил внимание, что в новых пакетах нет упоминания об отсутствии платы за зачисление средств на счет, как это было для частных карт ранее.
Будем надеяться, что просто "провтыкали" и все останется по-старому...

Было бы неплохо. А то теряется половина смысла приватных карт
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:49

  Anadonta написав:M-Audio

Спасибо за отличные новости!
Получается, что начиная со 2 декабря в пакете "Премиум+" можно оформить VISA INFINITE всего за 5000 грн. на 3 (!) года вместо 10 тыс. в год, как это было ранее. При этом если тратить более 20 тыс. грн. в месяц обслуживание будет обходиться всего 1 грн. в месяц. С учетом платы за ежемесячное обслуживание счета при нормальных оборотах карта обойдется всего 1678.67 грн. в год или около 140 грн. в месяц. На мой взгляд, очень даже гуманно!
Раньше даже в пакете "депозитный" такая карта обходилась в 2 - 3 раза дороже.
Теперь главное, чтобы бонусную программу не зарубили...

И шо делать? В конце ноября заканчивается Платина. Оформлять по старому тарифу допку на год за 700грн или Инфини за 2000 на год. Или по новому тарифу считать оборот каждый месяц?
Или это касается только приватных карт? Старый файл для депозиток висит от 05.11.19 https://www.eximb.com/assets/files/down ... 1-2019.pdf
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:44

А может срубят сейчас с нас по 5к и прикроют программку)
Лучше все таки 2к за год, чем 5к за 3 года)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 01:02

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Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 03:02

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Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

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