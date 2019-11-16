curiousobro написав:Вообще убрали тариф за безналичное пополнение. Что бы это значило?
Тоже обратил внимание, что в новых пакетах нет упоминания об отсутствии платы за зачисление средств на счет, как это было для частных карт ранее. Будем надеяться, что просто "провтыкали" и все останется по-старому...
Было бы неплохо. А то теряется половина смысла приватных карт
Спасибо за отличные новости! Получается, что начиная со 2 декабря в пакете "Премиум+" можно оформить VISA INFINITE всего за 5000 грн. на 3 (!) года вместо 10 тыс. в год, как это было ранее. При этом если тратить более 20 тыс. грн. в месяц обслуживание будет обходиться всего 1 грн. в месяц. С учетом платы за ежемесячное обслуживание счета при нормальных оборотах карта обойдется всего 1678.67 грн. в год или около 140 грн. в месяц. На мой взгляд, очень даже гуманно! Раньше даже в пакете "депозитный" такая карта обходилась в 2 - 3 раза дороже. Теперь главное, чтобы бонусную программу не зарубили...
И шо делать? В конце ноября заканчивается Платина. Оформлять по старому тарифу допку на год за 700грн или Инфини за 2000 на год. Или по новому тарифу считать оборот каждый месяц? Или это касается только приватных карт? Старый файл для депозиток висит от 05.11.19 https://www.eximb.com/assets/files/down ... 1-2019.pdf