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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:57
Goodman написав: curiousobro написав:
Там внутренние разборки похоже.
Его не выкрали,а задержали. СБУ.
То шо, как Аваль , внесут заставу ?
Моя думка - тратить, уже как прежде не будет, но на людях могут отыграться.
У аваля заставу вносят акционеры, а тут акционеры и маски шоу в одном государственном лице.
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curiousobro
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