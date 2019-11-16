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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 849850851852

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:57

  Goodman написав:
  curiousobro написав:Там внутренние разборки похоже.
Его не выкрали,а задержали. СБУ.


То шо, как Аваль , внесут заставу ?
Моя думка - тратить, уже как прежде не будет, но на людях могут отыграться.

У аваля заставу вносят акционеры, а тут акционеры и маски шоу в одном государственном лице.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:09

  IMPRINTER написав:
  M-Audio написав:У Києві викрали голову "Укрексімбанку" Олександра Гриценка

https://www.5.ua/suspilstvo/u-kyievi-vykraly-holovu-ukreksimbanku-oleksandra-hrytsenka-202949.html?fbclid=IwAR12VY3IhoZSJpmLFIy4XajWuuqSqUA8_nCrmUYXeg6zmOXOAuVH_GvR_Lk


срочно тратить бонусы? :shock:

Разрывать деловые отношения.
Срочно.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:10

Ну задержали кого-то и чо? назначат другого человека на эту позицию.
двигаемся дальше...
Andey
 
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  #<1 ... 849850851852
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