У аваля заставу вносят акционеры, а тут акционеры и маски шоу в одном государственном лице.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:57
У аваля заставу вносят акционеры, а тут акционеры и маски шоу в одном государственном лице.
Додано: Суб 16 лис, 2019 19:09
Разрывать деловые отношения.
Срочно.
Додано: Суб 16 лис, 2019 20:10
Ну задержали кого-то и чо? назначат другого человека на эту позицию.
двигаемся дальше...
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