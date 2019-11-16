У аваля заставу вносят акционеры, а тут акционеры и маски шоу в одном государственном лице.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:57
У аваля заставу вносят акционеры, а тут акционеры и маски шоу в одном государственном лице.
Додано: Суб 16 лис, 2019 19:09
Разрывать деловые отношения.
Срочно.
Додано: Суб 16 лис, 2019 20:10
Ну задержали кого-то и чо? назначат другого человека на эту позицию.
двигаемся дальше...
Додано: Нед 17 лис, 2019 00:38
господа, а коммуналку отключили вместе с задержанием гриценко?
Шановні клієнти!
Сервіс недоступний у зв'язку з проведенням технічних робіт.
Просимо вибачення за тимчасові незручності.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 15:05
До то го.
До Презедента банка під Порохом ходила.
Пишку не кошмарять...вроді...під НФ ходить.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 15:10
Может это через мою жалобу
31.10 была крупная проплата по платине, но с учетом до 20к. Бонусы начислили по 2,5%, как будто переход через 20к. Жду ответа. Может они считают месячную сумму не по дате платежа и собственно и начисления бонуса, а по дате проводки по банку, что всегда на 2-3 дня позже???
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Додано: Нед 17 лис, 2019 17:54
Та бывает у них такое, что мобиль/коммуналь как бы есть, а по факту - нема.
Нет тут никаких заговоров, просто девелоперы ещё не научились хайдить недоступные категории
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