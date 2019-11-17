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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 850851852853

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:50

Взяв субборг в буржуїнів майже під 10% на 10 років.
http://finbalance.com.ua/news/ukreksimbank-zaluchiv-10-richniy-subborh-na-100-mln-pid-995
Порохбанка (МІБ) бере субборг в імяреків під 18% теж від року і більше. :)
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:06

Re: Укрексiмбанк

  Квесторе_поверніться написав: від року і більше. :)
Не знаю как сейчас но раньше в НБУ было положение, что для увеличения капитала банка субординированный долг можно было привлекать на срок не менее 5 лет- так что странно если МИБ берет от года, для расчета нормативов такие деньги особого влияния скорее всего иметь не будут
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:13

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав: від року і більше. :)
Не знаю как сейчас но раньше в НБУ было положение, что для увеличения капитала банка субординированный долг можно было привлекать на срок не менее 5 лет- так что странно если МИБ берет от года, для расчета нормативов такие деньги особого влияния скорее всего иметь не будут

Та то я депо фізиків від року назвав жартома "субборгом" Порохбанки.
В пасивах будуть ці депо лежати...і в капітал їх не зарахують.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30236
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
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  #<1 ... 850851852853
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