Порохбанка (МІБ) бере субборг в імяреків під 18% теж від року і більше.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лис, 2019 17:50
Взяв субборг в буржуїнів майже під 10% на 10 років.
Порохбанка (МІБ) бере субборг в імяреків під 18% теж від року і більше.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 18:06
Re: Укрексiмбанк
Не знаю как сейчас но раньше в НБУ было положение, что для увеличения капитала банка субординированный долг можно было привлекать на срок не менее 5 лет- так что странно если МИБ берет от года, для расчета нормативов такие деньги особого влияния скорее всего иметь не будут
Додано: Пон 18 лис, 2019 18:13
Та то я депо фізиків від року назвав жартома "субборгом" Порохбанки.
В пасивах будуть ці депо лежати...і в капітал їх не зарахують.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 18 лис, 2019 21:11
Ответили - проверили, есть переход 20к. Не сходится, запрашиваю распечатку.
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