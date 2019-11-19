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банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 851852853854 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 303 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 39 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 84 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 66 Всього голосів : 303 Додано: Сер 20 лис, 2019 12:55 IMPRINTER написав: guntherhouse777 написав: И эти люди мне парили мозги, откуда деньги!)



Рыба гниет с головы. И эти люди мне парили мозги, откуда деньги!)Рыба гниет с головы.





да-да - в этом де и прикол ))



что самые коррумпированные у нас в стране - это борцы с коррупцией ...



а те, кто больше всех забрачивает клиентовпо вопросу финмона - оказываются самыми злостными отмывателями и нарушителями. да-да - в этом де и прикол ))что самые коррумпированные у нас в стране - это борцы с коррупцией ...а те, кто больше всех забрачивает клиентовпо вопросу финмона - оказываются самыми злостными отмывателями и нарушителями.

Не всі борці корумповані але є і такі.

А банка в руках власника і для схем.

А всякі імяреки тут під ногами путаються. Не всі борці корумповані але є і такі.А банка в руках власника і для схем.А всякі імяреки тут під ногами путаються. Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 30283 З нами з: 22.11.13 Подякував: 1 раз. Подякували: 1515 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 14:31 kreuz написав: Є тут хто за буйками? Вам не лячно? Тікати ще не час? Є тут хто за буйками? Вам не лячно? Тікати ще не час?



https://minfin.com.ua/2019/11/19/39765249/



"на 1 ноября 2019 г. депозитный портфель физических лиц Укрэксимбанка более чем на половину состоит из вкладов на сумму свыше 500 тысяч гривен."



Тут море клиентов со титановыми орешками "на 1 ноября 2019 г. депозитный портфель физических лиц Укрэксимбанка более чем на половину состоит из вкладов на сумму свыше 500 тысяч гривен."Тут море клиентов со титановыми орешками curiousobro Повідомлень: 2442 З нами з: 21.07.17 Подякував: 44 раз. Подякували: 358 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 14:54 guntherhouse777 написав: И эти люди мне парили мозги, откуда деньги!)



Рыба гниет с головы. И эти люди мне парили мозги, откуда деньги!)Рыба гниет с головы.



Там вообще все интересно, пару месяцев назад принес им доллара немного больше фонда и декларацию для подтверждения доходов. Смотрели они эту декларацию, что-то думали, и сказали мне что деньги не примут, я начал с ними скандалить, они еще немного подумали и говорят давайте вы разделите сумму пополам и внесете через 2 кассы, вот такой там контроль. Там вообще все интересно, пару месяцев назад принес им доллара немного больше фонда и декларацию для подтверждения доходов. Смотрели они эту декларацию, что-то думали, и сказали мне что деньги не примут, я начал с ними скандалить, они еще немного подумали и говорят давайте вы разделите сумму пополам и внесете через 2 кассы, вот такой там контроль. antey718 Повідомлень: 332 З нами з: 03.08.13 Подякував: 14 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 14:55 curiousobro написав: kreuz написав: Є тут хто за буйками? Вам не лячно? Тікати ще не час? Є тут хто за буйками? Вам не лячно? Тікати ще не час?



https://minfin.com.ua/2019/11/19/39765249/



"на 1 ноября 2019 г. депозитный портфель физических лиц Укрэксимбанка более чем на половину состоит из вкладов на сумму свыше 500 тысяч гривен."



Тут море клиентов со титановыми орешками "на 1 ноября 2019 г. депозитный портфель физических лиц Укрэксимбанка более чем на половину состоит из вкладов на сумму свыше 500 тысяч гривен."Тут море клиентов со титановыми орешками

Не може Сіма завалитись...заОщадять як банку Вуйця Бєні. Не може Сіма завалитись...заОщадять як банку Вуйця Бєні. Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 30283 З нами з: 22.11.13 Подякував: 1 раз. Подякували: 1515 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 16:16 kreuz написав: Є тут хто за буйками? Вам не лячно? Тікати ще не час? Є тут хто за буйками? Вам не лячно? Тікати ще не час?

А можно встречные вопросы?

Отчего Вы считаете, что задержание одного сотрудника банка (пусть и топ-менеджера, но это все таки наемный работник) должно пугать вкладчиков банка?

Заметьте - ему пока только вручили подозрение. Его вину еще надо будет довести в суде. Но в любом случае это всего лишь один сотрудник, вместо которого можно нанять другого сотрудника (что наб.совет по ходу и пытается уже сделать).

Другой вопрос - Вы с составов акционеров банка знакомы? Знаете какие планы на этот банк у единственного акционера? ПРОДАТЬ банк. Не положить банк, не разорить его, а именно поиметь за него какую-то деньгу (взамен того что уже было ввалено сюда за 27 лет существования банка). Думаете "акционеру" выгодно поучить взамен всего этого "пшик"?

Третий момент - чтобы банк стал неплатежеспособным необходимо чтобы либо заемщики перестали гасить кредиты, либо вкладчики начали массово снимать депозиты, либо оба эти события начали происходить одновременно. По поводу кредитного портфеля дать гарантии не могу, но по моим "оЧуЧениям" в целом качество портфеля в банке стало получше чем было скажем 5 лет назад. По депо же картина кардинально отличается от "пятилетней давности" - большинство вкладов размещены на "неразрывных" депо то есть у банка есть от полугода до года на то чтобы что-то предпринять если вдруг "олени намылят лыжи" на выход. Так что сценарии описанные в данном абзаце ИМХО маловероятны.

Четвертый момент - может это и не так незаметно, но Сима имеет таки выход на международные рынки привлечения средств и активно этим пользуется - на днях тут постили сообщение о привлечении средств инвесторов в суббординированный долг на 10 лет - а это штука "посерьезнее" депозитов физиков. И до этого помню не один случай как Сима реструктуризовала перед внешними инвесторами свои обязательства и потом выплачивала даже их с опережением графиков. Кто бы что ни говорил, но определенное позитивное имя на внешних рынках Сима себе заработала, что как Вы понимаете тоже является "плюсиком в карму".

Итог - ИМХО на сегодня вероятность "дефолта" по Симе весьма мала, факт задержания пред-права ну никак не может быть сигналом о наличии в банке серьезных финансовых проблем, а структура собственности, планы собственника, качество активов и структура пассивов, наличие доступа к международным рынкам заимствований - все эти и ряд более мелких моментов позволяют владельцам вкладов "выше понда" спокойно наблюдать за развитием событий для принятия своевременных и взвешенных решений по поводу своих депо А можно встречные вопросы?Отчего Вы считаете, что задержание одного сотрудника банка (пусть и топ-менеджера, но это все таки наемный работник) должно пугать вкладчиков банка?Заметьте - ему пока только вручили подозрение. Его вину еще надо будет довести в суде. Но в любом случае это всего лишь один сотрудник, вместо которого можно нанять другого сотрудника (что наб.совет по ходу и пытается уже сделать).Другой вопрос - Вы с составов акционеров банка знакомы? Знаете какие планы на этот банк у единственного акционера? ПРОДАТЬ банк. Не положить банк, не разорить его, а именно поиметь за него какую-то деньгу (взамен того что уже было ввалено сюда за 27 лет существования банка). Думаете "акционеру" выгодно поучить взамен всего этого "пшик"?Третий момент - чтобы банк стал неплатежеспособным необходимо чтобы либо заемщики перестали гасить кредиты, либо вкладчики начали массово снимать депозиты, либо оба эти события начали происходить одновременно. По поводу кредитного портфеля дать гарантии не могу, но по моим "оЧуЧениям" в целом качество портфеля в банке стало получше чем было скажем 5 лет назад. По депо же картина кардинально отличается от "пятилетней давности" - большинство вкладов размещены на "неразрывных" депо то есть у банка есть от полугода до года на то чтобы что-то предпринять если вдруг "олени намылят лыжи" на выход. Так что сценарии описанные в данном абзаце ИМХО маловероятны.Четвертый момент - может это и не так незаметно, но Сима имеет таки выход на международные рынки привлечения средств и активно этим пользуется - на днях тут постили сообщение о привлечении средств инвесторов в суббординированный долг на 10 лет - а это штука "посерьезнее" депозитов физиков. И до этого помню не один случай как Сима реструктуризовала перед внешними инвесторами свои обязательства и потом выплачивала даже их с опережением графиков. Кто бы что ни говорил, но определенное позитивное имя на внешних рынках Сима себе заработала, что как Вы понимаете тоже является "плюсиком в карму".Итог - ИМХО на сегодня вероятность "дефолта" по Симе весьма мала, факт задержания пред-права ну никак не может быть сигналом о наличии в банке серьезных финансовых проблем, а структура собственности, планы собственника, качество активов и структура пассивов, наличие доступа к международным рынкам заимствований - все эти и ряд более мелких моментов позволяют владельцам вкладов "выше понда" спокойно наблюдать за развитием событий для принятия своевременных и взвешенных решений по поводу своих депо Flamingo

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