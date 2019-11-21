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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 852853854855

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:13

Flamingo 2 фонда лежат или больше :mrgreen: явно не хочется чтоб симба усралась да :D или кешбек 1400 грн в мес держит крепко за шары?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 07:38

Re: Укрексiмбанк

  Maksi2 написав:2 фонда лежат или больше
Сколько у меня тут лежит касается только меня лично. Я писал не о своих вкладах, а совсем о других материях, но похоже ваш уровень развития не позволяет вам понимать что-либо чуть более сложное чем самые примитивные вещи.
  Maksi2 написав:явно не хочется чтоб симба усралась да
Я не желаю проблем ни одному из банков Украины, не зависимо от того являюсь ли их клиентом или нет. Думаю вам это тоже будет сложно понять - вашей бессмысленной злобой и желчью этот форум переполнен :evil:
  Maksi2 написав:или кешбек 1400 грн в мес.
Это тоже только мое личное дело, но могу вас заверить, что получаемый мной тут ежемесячно кэшбек в несколько раз превышает озвученную вами сумму :mrgreen:
Flamingo
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  #<1 ... 852853854855
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