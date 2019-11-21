Maksi2 написав:
2 фонда лежат или больше
Сколько у меня тут лежит касается только меня лично. Я писал не о своих вкладах, а совсем о других материях, но похоже ваш уровень развития не позволяет вам понимать что-либо чуть более сложное чем самые примитивные вещи.
Maksi2 написав:
явно не хочется чтоб симба усралась да
Я не желаю проблем ни одному из банков Украины, не зависимо от того являюсь ли их клиентом или нет. Думаю вам это тоже будет сложно понять - вашей бессмысленной злобой и желчью этот форум переполнен
Maksi2 написав:
или кешбек 1400 грн в мес.
Это тоже только мое личное дело, но могу вас заверить, что получаемый мной тут ежемесячно кэшбек в несколько раз превышает озвученную вами сумму