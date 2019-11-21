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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 852853854855 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 303 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 39 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 84 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 66 Всього голосів : 303 Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:40 Flamingo написав: По первой части Вашего сообщения - ни мне ни вам не стоит давать любые оценки любого человека до решения суда. "не суди" - так принято в цивилизованном обществе. Тем более что в нашей стране часто решения принимаются "политически", при этом показывают ситуацию так как выгодно это сделать стороне "власти". К примеру по ситуации с Гриценко я знаю совсем другую точку зрения, по которой он никакой не преступник, а действовал в интересах банка (а значит и государства). Но пусть все точки над "ё" расставляет СУД.



А по поводу этого:

Goodman написав: симба бардель во всем , начиная с выплат по Дельте и по сегодняшний день. симба бардель во всем , начиная с выплат по Дельте и по сегодняшний день.

Сложно оценивать выплаты в Дельте потому как у меня там оставался только 1 евроцент, а он под выплаты не подпадал. По всему остальному - да банка не идеал - есть некоторые пережитки прошлого, но лично у меня никогда особых проблем в банке не было - при том что уже полтора года активно пользуюсь их картами чуть ли не ежедневно, в том числе за границей. Могу сказать, что во многих вопросах в Симе порядок как минимум не хуже большинства украинских банков. Но это только мое субъективное мнение. А сколько людей столько и мнений. Возможно это просто банк не для Вас - у меня тоже есть таких парочка - которые вроде и не плохие, но не складывается у меня с ними "любовь". Но я не обзываю их из-за этого "борделью". По первой части Вашего сообщения - ни мне ни вам не стоит давать любые оценки любого человека до решения суда. "не суди" - так принято в цивилизованном обществе. Тем более что в нашей стране часто решения принимаются "политически", при этом показывают ситуацию так как выгодно это сделать стороне "власти". К примеру по ситуации с Гриценко я знаю совсем другую точку зрения, по которой он никакой не преступник, а действовал в интересах банка (а значит и государства). Но пусть все точки над "ё" расставляет СУД.А по поводу этого:Сложно оценивать выплаты в Дельте потому как у меня там оставался только 1 евроцент, а он под выплаты не подпадал. По всему остальному - да банка не идеал - есть некоторые пережитки прошлого, но лично у меня никогда особых проблем в банке не было - при том что уже полтора года активно пользуюсь их картами чуть ли не ежедневно, в том числе за границей. Могу сказать, что во многих вопросах в Симе порядок как минимум не хуже большинства украинских банков. Но это только мое субъективное мнение. А сколько людей столько и мнений. Возможно это просто банк не для Вас - у меня тоже есть таких парочка - которые вроде и не плохие, но не складывается у меня с ними "любовь". Но я не обзываю их из-за этого "борделью". та ну и перегибать не нужно. в Симе порядок - как в совке. Платный иб с обрезанными функциями. Отбитый финмониторинг и служба безопасности. Никаких инноваций. Все на уровне каменного века. Хуже этого банка только укргазбанк. Если бы не бабиты - ноги бы моей здесь не было та ну и перегибать не нужно. в Симе порядок - как в совке. Платный иб с обрезанными функциями. Отбитый финмониторинг и служба безопасности. Никаких инноваций. Все на уровне каменного века. Хуже этого банка только укргазбанк. Если бы не бабиты - ноги бы моей здесь не было F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9987 З нами з: 23.01.13 Подякував: 287 раз. Подякували: 1415 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:56 Flamingo Благодарочка.

Спасибо, что поддержали разговор.

Пожалуй Вы правы. Жду СВЯТКОВЫЕ. (так им там всем и передайте) . Благодарочка.Спасибо, что поддержали разговор.Пожалуй Вы правы. Жду СВЯТКОВЫЕ. (так им там всем и передайте) . Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее! Goodman

Повідомлень: 3165 З нами з: 23.11.14 Подякував: 617 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 852853854855 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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