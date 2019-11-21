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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 852853854855

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:40

  Flamingo написав:По первой части Вашего сообщения - ни мне ни вам не стоит давать любые оценки любого человека до решения суда. "не суди" - так принято в цивилизованном обществе. Тем более что в нашей стране часто решения принимаются "политически", при этом показывают ситуацию так как выгодно это сделать стороне "власти". К примеру по ситуации с Гриценко я знаю совсем другую точку зрения, по которой он никакой не преступник, а действовал в интересах банка (а значит и государства). Но пусть все точки над "ё" расставляет СУД.

А по поводу этого:
  Goodman написав:симба бардель во всем , начиная с выплат по Дельте и по сегодняшний день.

Сложно оценивать выплаты в Дельте потому как у меня там оставался только 1 евроцент, а он под выплаты не подпадал. По всему остальному - да банка не идеал - есть некоторые пережитки прошлого, но лично у меня никогда особых проблем в банке не было - при том что уже полтора года активно пользуюсь их картами чуть ли не ежедневно, в том числе за границей. Могу сказать, что во многих вопросах в Симе порядок как минимум не хуже большинства украинских банков. Но это только мое субъективное мнение. А сколько людей столько и мнений. Возможно это просто банк не для Вас - у меня тоже есть таких парочка - которые вроде и не плохие, но не складывается у меня с ними "любовь". Но я не обзываю их из-за этого "борделью".
та ну и перегибать не нужно. в Симе порядок - как в совке. Платный иб с обрезанными функциями. Отбитый финмониторинг и служба безопасности. Никаких инноваций. Все на уровне каменного века. Хуже этого банка только укргазбанк. Если бы не бабиты - ноги бы моей здесь не было
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:56

Flamingo Благодарочка.
Спасибо, что поддержали разговор.
Пожалуй Вы правы. Жду СВЯТКОВЫЕ. (так им там всем и передайте) . :mrgreen:
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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