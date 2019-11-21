Flamingo написав:По первой части Вашего сообщения - ни мне ни вам не стоит давать любые оценки любого человека до решения суда. "не суди" - так принято в цивилизованном обществе. Тем более что в нашей стране часто решения принимаются "политически", при этом показывают ситуацию так как выгодно это сделать стороне "власти". К примеру по ситуации с Гриценко я знаю совсем другую точку зрения, по которой он никакой не преступник, а действовал в интересах банка (а значит и государства). Но пусть все точки над "ё" расставляет СУД.
А по поводу этого:
Goodman написав:симба бардель во всем , начиная с выплат по Дельте и по сегодняшний день.
Сложно оценивать выплаты в Дельте потому как у меня там оставался только 1 евроцент, а он под выплаты не подпадал. По всему остальному - да банка не идеал - есть некоторые пережитки прошлого, но лично у меня никогда особых проблем в банке не было - при том что уже полтора года активно пользуюсь их картами чуть ли не ежедневно, в том числе за границей. Могу сказать, что во многих вопросах в Симе порядок как минимум не хуже большинства украинских банков. Но это только мое субъективное мнение. А сколько людей столько и мнений. Возможно это просто банк не для Вас - у меня тоже есть таких парочка - которые вроде и не плохие, но не складывается у меня с ними "любовь". Но я не обзываю их из-за этого "борделью".
та ну и перегибать не нужно. в Симе порядок - как в совке. Платный иб с обрезанными функциями. Отбитый финмониторинг и служба безопасности. Никаких инноваций. Все на уровне каменного века. Хуже этого банка только укргазбанк. Если бы не бабиты - ноги бы моей здесь не было
Stringer написав:... в Симе порядок - как в совке. Платный иб с обрезанными функциями. Отбитый финмониторинг и служба безопасности. Никаких инноваций. Все на уровне каменного века. Хуже этого банка только укргазбанк. Если бы не бабиты - ноги бы моей здесь не было
На мой взгляд, это не самая плохая характеристика банковского учреждения. Деньги, как известно, любят тишину...
kreuz написав:Є тут хто за буйками? Вам не лячно? Тікати ще не час?
А можно встречные вопросы? Отчего Вы считаете, что задержание одного сотрудника банка (пусть и топ-менеджера, но это все таки наемный работник) должно пугать вкладчиков банка? Заметьте - ему пока только вручили подозрение. Его вину еще надо будет довести в суде. Но в любом случае это всего лишь один сотрудник, вместо которого можно нанять другого сотрудника (что наб.совет по ходу и пытается уже сделать). Другой вопрос - Вы с составов акционеров банка знакомы? Знаете какие планы на этот банк у единственного акционера? ПРОДАТЬ банк. Не положить банк, не разорить его, а именно поиметь за него какую-то деньгу (взамен того что уже было ввалено сюда за 27 лет существования банка). Думаете "акционеру" выгодно поучить взамен всего этого "пшик"? Третий момент - чтобы банк стал неплатежеспособным необходимо чтобы либо заемщики перестали гасить кредиты, либо вкладчики начали массово снимать депозиты, либо оба эти события начали происходить одновременно. По поводу кредитного портфеля дать гарантии не могу, но по моим "оЧуЧениям" в целом качество портфеля в банке стало получше чем было скажем 5 лет назад. По депо же картина кардинально отличается от "пятилетней давности" - большинство вкладов размещены на "неразрывных" депо то есть у банка есть от полугода до года на то чтобы что-то предпринять если вдруг "олени намылят лыжи" на выход. Так что сценарии описанные в данном абзаце ИМХО маловероятны. Четвертый момент - может это и не так незаметно, но Сима имеет таки выход на международные рынки привлечения средств и активно этим пользуется - на днях тут постили сообщение о привлечении средств инвесторов в суббординированный долг на 10 лет - а это штука "посерьезнее" депозитов физиков. И до этого помню не один случай как Сима реструктуризовала перед внешними инвесторами свои обязательства и потом выплачивала даже их с опережением графиков. Кто бы что ни говорил, но определенное позитивное имя на внешних рынках Сима себе заработала, что как Вы понимаете тоже является "плюсиком в карму". Итог - ИМХО на сегодня вероятность "дефолта" по Симе весьма мала, факт задержания пред-права ну никак не может быть сигналом о наличии в банке серьезных финансовых проблем, а структура собственности, планы собственника, качество активов и структура пассивов, наличие доступа к международным рынкам заимствований - все эти и ряд более мелких моментов позволяют владельцам вкладов "выше понда" спокойно наблюдать за развитием событий для принятия своевременных и взвешенных решений по поводу своих депо
Нарешті наважився подискутувати
Арешт топів лякати вкладників не має, а може, як і будь-що, бо це збільшує ризики та залежить від особистої ризикостійкості кожного окремого вкладника. Ризик тут може бути або політичний, або юридичний, якщо звинувачення виправдані.
За політичним ризиком може скластися ситуація, котра буде вигідна замовникам від політики, а чого саме вони добиваються, можна тільки здогадуватись. Раптом, хочуть як з Приватом щось утнути (тоді можуть будь-що навіть за вуха притягти як аргумент), хтозна чи врятують при цьому пересічних...
За юридичним ризиком (коли топ(и?) звинувачений виправдано) звітність може бути спотворенно надто аж цілком, тому цифри можуть виявитися геть не такими, як їх бачить широкий загал. Згадайте Михайлівський, хоч я звичайно усвідомлюю їх цілковиту відмінність. Ну а коли баланси раптом не зійдуться, знову можуть постраждати пересічні, спершу якраз забуйкові...
Так, сценарії ледь не апокаліптичні, але ж іще квестор казав, що цифри можна намалювати різні, а від особистостей залежить багато, зрештою ніхто не знає майбутнього... тим більше, що минуле його визначає геть не однозначно... Ну а плани щодо продажу УГБ мені відомі, а щодо ЕКСІМу зовсім ні, його метою можна б зробити кредитування експортерів, хіба в назві це не проглядається? Нащо його продавати тоді? Та й плани штука дуже мінлива, в такі то буремні часи, ще й з нашим слизьким політикумом. Про Каргіла як інвестора в Дельті або Комерців у Форумі годі й згадувати, не допомагають вони встояти банкам, а може й взагалі навпаки, допомагають впасти...
Тож у сухому залишку маємо лише наші з Вами сантіменти з цього ризику, що справджується, або ні, це вирішує кожен сам. Тому я й питаю тутечки, чи у всіх титанові яєчка?..
P.S. Вибачте, але Ваш сантимент виглядає більше схожим на самозаспокоєння та пошук раціо аргументів на Вашу ж користь, хоча й мій не ліпший, наперед це визнаю. Найціннішою ж для мене є сама дискуція з цього приводу, бо я особисто не схильний до паніки, хоча вже втрачав кошти через це. Шануймося.
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kreuz написав:Є тут хто за буйками? Вам не лячно? Тікати ще не час?
А можно встречные вопросы? Отчего Вы считаете, что задержание одного сотрудника банка (пусть и топ-менеджера, но это все таки наемный работник) должно пугать вкладчиков банка? Заметьте - ему пока только вручили подозрение. Его вину еще надо будет довести в суде. Но в любом случае это всего лишь один сотрудник, вместо которого можно нанять другого сотрудника (что наб.совет по ходу и пытается уже сделать). Другой вопрос - Вы с составов акционеров банка знакомы? Знаете какие планы на этот банк у единственного акционера? ПРОДАТЬ банк. Не положить банк, не разорить его, а именно поиметь за него какую-то деньгу (взамен того что уже было ввалено сюда за 27 лет существования банка). Думаете "акционеру" выгодно поучить взамен всего этого "пшик"? Третий момент - чтобы банк стал неплатежеспособным необходимо чтобы либо заемщики перестали гасить кредиты, либо вкладчики начали массово снимать депозиты, либо оба эти события начали происходить одновременно. По поводу кредитного портфеля дать гарантии не могу, но по моим "оЧуЧениям" в целом качество портфеля в банке стало получше чем было скажем 5 лет назад. По депо же картина кардинально отличается от "пятилетней давности" - большинство вкладов размещены на "неразрывных" депо то есть у банка есть от полугода до года на то чтобы что-то предпринять если вдруг "олени намылят лыжи" на выход. Так что сценарии описанные в данном абзаце ИМХО маловероятны. Четвертый момент - может это и не так незаметно, но Сима имеет таки выход на международные рынки привлечения средств и активно этим пользуется - на днях тут постили сообщение о привлечении средств инвесторов в суббординированный долг на 10 лет - а это штука "посерьезнее" депозитов физиков. И до этого помню не один случай как Сима реструктуризовала перед внешними инвесторами свои обязательства и потом выплачивала даже их с опережением графиков. Кто бы что ни говорил, но определенное позитивное имя на внешних рынках Сима себе заработала, что как Вы понимаете тоже является "плюсиком в карму". Итог - ИМХО на сегодня вероятность "дефолта" по Симе весьма мала, факт задержания пред-права ну никак не может быть сигналом о наличии в банке серьезных финансовых проблем, а структура собственности, планы собственника, качество активов и структура пассивов, наличие доступа к международным рынкам заимствований - все эти и ряд более мелких моментов позволяют владельцам вкладов "выше понда" спокойно наблюдать за развитием событий для принятия своевременных и взвешенных решений по поводу своих депо
в какой стране живешь?
Stringer написав: Все на уровне каменного века. Хуже этого банка только укргазбанк.
чем газ плох?
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику? https://forum.finance.ua/topic225078.html
есть тарифы Виза инфинити 5к за 3 года. Если траты идут от 20к в месяц, то бесплатное обслуживание в месяц.
+ 2к карта на доверенное лицо. Это второй счет или вторая карта к этому счета. хз
1) Кредитная карта, тоже, в эксим бонус. Там какой-то странный тип карты. Можно кредитную карту взять ВИЗА инфинити?
2) Если положить депо, то банка даст кред. лимит в залог в депо? Кто-то встречался с этим вопросом?
Звідки інфо?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.