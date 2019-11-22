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банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 852853854855 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 303 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 39 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 84 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 66 Всього голосів : 303 Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:40 Flamingo написав: По первой части Вашего сообщения - ни мне ни вам не стоит давать любые оценки любого человека до решения суда. "не суди" - так принято в цивилизованном обществе. Тем более что в нашей стране часто решения принимаются "политически", при этом показывают ситуацию так как выгодно это сделать стороне "власти". К примеру по ситуации с Гриценко я знаю совсем другую точку зрения, по которой он никакой не преступник, а действовал в интересах банка (а значит и государства). Но пусть все точки над "ё" расставляет СУД.



А по поводу этого:

Goodman написав: симба бардель во всем , начиная с выплат по Дельте и по сегодняшний день. симба бардель во всем , начиная с выплат по Дельте и по сегодняшний день.

Сложно оценивать выплаты в Дельте потому как у меня там оставался только 1 евроцент, а он под выплаты не подпадал. По всему остальному - да банка не идеал - есть некоторые пережитки прошлого, но лично у меня никогда особых проблем в банке не было - при том что уже полтора года активно пользуюсь их картами чуть ли не ежедневно, в том числе за границей. Могу сказать, что во многих вопросах в Симе порядок как минимум не хуже большинства украинских банков. Но это только мое субъективное мнение. А сколько людей столько и мнений. Возможно это просто банк не для Вас - у меня тоже есть таких парочка - которые вроде и не плохие, но не складывается у меня с ними "любовь". Но я не обзываю их из-за этого "борделью". По первой части Вашего сообщения - ни мне ни вам не стоит давать любые оценки любого человека до решения суда. "не суди" - так принято в цивилизованном обществе. Тем более что в нашей стране часто решения принимаются "политически", при этом показывают ситуацию так как выгодно это сделать стороне "власти". К примеру по ситуации с Гриценко я знаю совсем другую точку зрения, по которой он никакой не преступник, а действовал в интересах банка (а значит и государства). Но пусть все точки над "ё" расставляет СУД.А по поводу этого:Сложно оценивать выплаты в Дельте потому как у меня там оставался только 1 евроцент, а он под выплаты не подпадал. По всему остальному - да банка не идеал - есть некоторые пережитки прошлого, но лично у меня никогда особых проблем в банке не было - при том что уже полтора года активно пользуюсь их картами чуть ли не ежедневно, в том числе за границей. Могу сказать, что во многих вопросах в Симе порядок как минимум не хуже большинства украинских банков. Но это только мое субъективное мнение. А сколько людей столько и мнений. Возможно это просто банк не для Вас - у меня тоже есть таких парочка - которые вроде и не плохие, но не складывается у меня с ними "любовь". Но я не обзываю их из-за этого "борделью". та ну и перегибать не нужно. в Симе порядок - как в совке. Платный иб с обрезанными функциями. Отбитый финмониторинг и служба безопасности. Никаких инноваций. Все на уровне каменного века. Хуже этого банка только укргазбанк. Если бы не бабиты - ноги бы моей здесь не было та ну и перегибать не нужно. в Симе порядок - как в совке. Платный иб с обрезанными функциями. Отбитый финмониторинг и служба безопасности. Никаких инноваций. Все на уровне каменного века. Хуже этого банка только укргазбанк. Если бы не бабиты - ноги бы моей здесь не было F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9987 З нами з: 23.01.13 Подякував: 287 раз. Подякували: 1415 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:56 Flamingo Благодарочка.

Спасибо, что поддержали разговор.

Пожалуй Вы правы. Жду СВЯТКОВЫЕ. (так им там всем и передайте) . Благодарочка.Спасибо, что поддержали разговор.Пожалуй Вы правы. Жду СВЯТКОВЫЕ. (так им там всем и передайте) . Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее! Goodman

Повідомлень: 3165 З нами з: 23.11.14 Подякував: 617 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:54 Stringer написав: ... в Симе порядок - как в совке. Платный иб с обрезанными функциями. Отбитый финмониторинг и служба безопасности. Никаких инноваций. Все на уровне каменного века. Хуже этого банка только укргазбанк. Если бы не бабиты - ноги бы моей здесь не было ... в Симе порядок - как в совке. Платный иб с обрезанными функциями. Отбитый финмониторинг и служба безопасности. Никаких инноваций. Все на уровне каменного века. Хуже этого банка только укргазбанк. Если бы не бабиты - ноги бы моей здесь не было



На мой взгляд, это не самая плохая характеристика банковского учреждения. Деньги, как известно, любят тишину... На мой взгляд, это не самая плохая характеристика банковского учреждения. Деньги, как известно, любят тишину... Anadonta Повідомлень: 627 З нами з: 25.11.12 Подякував: 73 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:03 Flamingo написав: kreuz написав: Є тут хто за буйками? Вам не лячно? Тікати ще не час? Є тут хто за буйками? Вам не лячно? Тікати ще не час?

А можно встречные вопросы?

Отчего Вы считаете, что задержание одного сотрудника банка (пусть и топ-менеджера, но это все таки наемный работник) должно пугать вкладчиков банка?

Заметьте - ему пока только вручили подозрение. Его вину еще надо будет довести в суде. Но в любом случае это всего лишь один сотрудник, вместо которого можно нанять другого сотрудника (что наб.совет по ходу и пытается уже сделать).

Другой вопрос - Вы с составов акционеров банка знакомы? Знаете какие планы на этот банк у единственного акционера? ПРОДАТЬ банк. Не положить банк, не разорить его, а именно поиметь за него какую-то деньгу (взамен того что уже было ввалено сюда за 27 лет существования банка). Думаете "акционеру" выгодно поучить взамен всего этого "пшик"?

Третий момент - чтобы банк стал неплатежеспособным необходимо чтобы либо заемщики перестали гасить кредиты, либо вкладчики начали массово снимать депозиты, либо оба эти события начали происходить одновременно. По поводу кредитного портфеля дать гарантии не могу, но по моим "оЧуЧениям" в целом качество портфеля в банке стало получше чем было скажем 5 лет назад. По депо же картина кардинально отличается от "пятилетней давности" - большинство вкладов размещены на "неразрывных" депо то есть у банка есть от полугода до года на то чтобы что-то предпринять если вдруг "олени намылят лыжи" на выход. Так что сценарии описанные в данном абзаце ИМХО маловероятны.

Четвертый момент - может это и не так незаметно, но Сима имеет таки выход на международные рынки привлечения средств и активно этим пользуется - на днях тут постили сообщение о привлечении средств инвесторов в суббординированный долг на 10 лет - а это штука "посерьезнее" депозитов физиков. И до этого помню не один случай как Сима реструктуризовала перед внешними инвесторами свои обязательства и потом выплачивала даже их с опережением графиков. Кто бы что ни говорил, но определенное позитивное имя на внешних рынках Сима себе заработала, что как Вы понимаете тоже является "плюсиком в карму".

Итог - ИМХО на сегодня вероятность "дефолта" по Симе весьма мала, факт задержания пред-права ну никак не может быть сигналом о наличии в банке серьезных финансовых проблем, а структура собственности, планы собственника, качество активов и структура пассивов, наличие доступа к международным рынкам заимствований - все эти и ряд более мелких моментов позволяют владельцам вкладов "выше понда" спокойно наблюдать за развитием событий для принятия своевременных и взвешенных решений по поводу своих депо А можно встречные вопросы?Отчего Вы считаете, что задержание одного сотрудника банка (пусть и топ-менеджера, но это все таки наемный работник) должно пугать вкладчиков банка?Заметьте - ему пока только вручили подозрение. Его вину еще надо будет довести в суде. Но в любом случае это всего лишь один сотрудник, вместо которого можно нанять другого сотрудника (что наб.совет по ходу и пытается уже сделать).Другой вопрос - Вы с составов акционеров банка знакомы? Знаете какие планы на этот банк у единственного акционера? ПРОДАТЬ банк. Не положить банк, не разорить его, а именно поиметь за него какую-то деньгу (взамен того что уже было ввалено сюда за 27 лет существования банка). Думаете "акционеру" выгодно поучить взамен всего этого "пшик"?Третий момент - чтобы банк стал неплатежеспособным необходимо чтобы либо заемщики перестали гасить кредиты, либо вкладчики начали массово снимать депозиты, либо оба эти события начали происходить одновременно. По поводу кредитного портфеля дать гарантии не могу, но по моим "оЧуЧениям" в целом качество портфеля в банке стало получше чем было скажем 5 лет назад. По депо же картина кардинально отличается от "пятилетней давности" - большинство вкладов размещены на "неразрывных" депо то есть у банка есть от полугода до года на то чтобы что-то предпринять если вдруг "олени намылят лыжи" на выход. Так что сценарии описанные в данном абзаце ИМХО маловероятны.Четвертый момент - может это и не так незаметно, но Сима имеет таки выход на международные рынки привлечения средств и активно этим пользуется - на днях тут постили сообщение о привлечении средств инвесторов в суббординированный долг на 10 лет - а это штука "посерьезнее" депозитов физиков. И до этого помню не один случай как Сима реструктуризовала перед внешними инвесторами свои обязательства и потом выплачивала даже их с опережением графиков. Кто бы что ни говорил, но определенное позитивное имя на внешних рынках Сима себе заработала, что как Вы понимаете тоже является "плюсиком в карму".Итог - ИМХО на сегодня вероятность "дефолта" по Симе весьма мала, факт задержания пред-права ну никак не может быть сигналом о наличии в банке серьезных финансовых проблем, а структура собственности, планы собственника, качество активов и структура пассивов, наличие доступа к международным рынкам заимствований - все эти и ряд более мелких моментов позволяют владельцам вкладов "выше понда" спокойно наблюдать за развитием событий для принятия своевременных и взвешенных решений по поводу своих депо

Нарешті наважився подискутувати



Арешт топів лякати вкладників не має, а може, як і будь-що, бо це збільшує ризики та залежить від особистої ризикостійкості кожного окремого вкладника. Ризик тут може бути або політичний, або юридичний, якщо звинувачення виправдані.



За політичним ризиком може скластися ситуація, котра буде вигідна замовникам від політики, а чого саме вони добиваються, можна тільки здогадуватись. Раптом, хочуть як з Приватом щось утнути (тоді можуть будь-що навіть за вуха притягти як аргумент), хтозна чи врятують при цьому пересічних...



За юридичним ризиком (коли топ(и?) звинувачений виправдано) звітність може бути спотворенно надто аж цілком, тому цифри можуть виявитися геть не такими, як їх бачить широкий загал. Згадайте Михайлівський, хоч я звичайно усвідомлюю їх цілковиту відмінність. Ну а коли баланси раптом не зійдуться, знову можуть постраждати пересічні, спершу якраз забуйкові...



Так, сценарії ледь не апокаліптичні, але ж іще квестор казав, що цифри можна намалювати різні, а від особистостей залежить багато, зрештою ніхто не знає майбутнього... тим більше, що минуле його визначає геть не однозначно... Ну а плани щодо продажу УГБ мені відомі, а щодо ЕКСІМу зовсім ні, його метою можна б зробити кредитування експортерів, хіба в назві це не проглядається? Нащо його продавати тоді? Та й плани штука дуже мінлива, в такі то буремні часи, ще й з нашим слизьким політикумом. Про Каргіла як інвестора в Дельті або Комерців у Форумі годі й згадувати, не допомагають вони встояти банкам, а може й взагалі навпаки, допомагають впасти...



Тож у сухому залишку маємо лише наші з Вами сантіменти з цього ризику, що справджується, або ні, це вирішує кожен сам. Тому я й питаю тутечки, чи у всіх титанові яєчка?..



P.S. Вибачте, але Ваш сантимент виглядає більше схожим на самозаспокоєння та пошук раціо аргументів на Вашу ж користь, хоча й мій не ліпший, наперед це визнаю. Найціннішою ж для мене є сама дискуція з цього приводу, бо я особисто не схильний до паніки, хоча вже втрачав кошти через це. Шануймося. Нарешті наважився подискутуватиАрешт топів лякати вкладників не має, а може, як і будь-що, бо це збільшує ризики та залежить від особистої ризикостійкості кожного окремого вкладника. Ризик тут може бути або політичний, або юридичний, якщо звинувачення виправдані.За політичним ризиком може скластися ситуація, котра буде вигідна замовникам від політики, а чого саме вони добиваються, можна тільки здогадуватись. Раптом, хочуть як з Приватом щось утнути (тоді можуть будь-що навіть за вуха притягти як аргумент), хтозна чи врятують при цьому пересічних...За юридичним ризиком (коли топ(и?) звинувачений виправдано) звітність може бути спотворенно надто аж цілком, тому цифри можуть виявитися геть не такими, як їх бачить широкий загал. Згадайте Михайлівський, хоч я звичайно усвідомлюю їх цілковиту відмінність. Ну а коли баланси раптом не зійдуться, знову можуть постраждати пересічні, спершу якраз забуйкові...Так, сценарії ледь не апокаліптичні, але ж іщеказав, що цифри можна намалювати різні, а від особистостей залежить багато, зрештою ніхто не знає майбутнього... тим більше, що минуле його визначає геть не однозначно... Ну а плани щодо продажу УГБ мені відомі, а щодо ЕКСІМу зовсім ні, його метою можна б зробити кредитування експортерів, хіба в назві це не проглядається? Нащо його продавати тоді? Та й плани штука дуже мінлива, в такі то буремні часи, ще й з нашим слизьким політикумом. Про Каргіла як інвестора в Дельті або Комерців у Форумі годі й згадувати, не допомагають вони встояти банкам, а може й взагалі навпаки, допомагають впасти...Тож у сухому залишку маємо лише наші з Вами сантіменти з цього ризику, що справджується, або ні, це вирішує кожен сам. Тому я й питаю тутечки, чи у всіх титанові яєчка?..P.S. Вибачте, але Ваш сантимент виглядає більше схожим на самозаспокоєння та пошук раціо аргументів на Вашу ж користь, хоча й мій не ліпший, наперед це визнаю. Найціннішою ж для мене є сама дискуція з цього приводу, бо я особисто не схильний до паніки, хоча вже втрачав кошти через це. Шануймося. Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/ kreuz Повідомлень: 1923 З нами з: 10.12.07 Подякував: 121 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:10 Flamingo написав: kreuz написав: Є тут хто за буйками? Вам не лячно? Тікати ще не час? Є тут хто за буйками? Вам не лячно? Тікати ще не час?

А можно встречные вопросы?

Отчего Вы считаете, что задержание одного сотрудника банка (пусть и топ-менеджера, но это все таки наемный работник) должно пугать вкладчиков банка?

Заметьте - ему пока только вручили подозрение. Его вину еще надо будет довести в суде. Но в любом случае это всего лишь один сотрудник, вместо которого можно нанять другого сотрудника (что наб.совет по ходу и пытается уже сделать).

Другой вопрос - Вы с составов акционеров банка знакомы? Знаете какие планы на этот банк у единственного акционера? ПРОДАТЬ банк. Не положить банк, не разорить его, а именно поиметь за него какую-то деньгу (взамен того что уже было ввалено сюда за 27 лет существования банка). Думаете "акционеру" выгодно поучить взамен всего этого "пшик"?

Третий момент - чтобы банк стал неплатежеспособным необходимо чтобы либо заемщики перестали гасить кредиты, либо вкладчики начали массово снимать депозиты, либо оба эти события начали происходить одновременно. По поводу кредитного портфеля дать гарантии не могу, но по моим "оЧуЧениям" в целом качество портфеля в банке стало получше чем было скажем 5 лет назад. По депо же картина кардинально отличается от "пятилетней давности" - большинство вкладов размещены на "неразрывных" депо то есть у банка есть от полугода до года на то чтобы что-то предпринять если вдруг "олени намылят лыжи" на выход. Так что сценарии описанные в данном абзаце ИМХО маловероятны.

Четвертый момент - может это и не так незаметно, но Сима имеет таки выход на международные рынки привлечения средств и активно этим пользуется - на днях тут постили сообщение о привлечении средств инвесторов в суббординированный долг на 10 лет - а это штука "посерьезнее" депозитов физиков. И до этого помню не один случай как Сима реструктуризовала перед внешними инвесторами свои обязательства и потом выплачивала даже их с опережением графиков. Кто бы что ни говорил, но определенное позитивное имя на внешних рынках Сима себе заработала, что как Вы понимаете тоже является "плюсиком в карму".

Итог - ИМХО на сегодня вероятность "дефолта" по Симе весьма мала, факт задержания пред-права ну никак не может быть сигналом о наличии в банке серьезных финансовых проблем, а структура собственности, планы собственника, качество активов и структура пассивов, наличие доступа к международным рынкам заимствований - все эти и ряд более мелких моментов позволяют владельцам вкладов "выше понда" спокойно наблюдать за развитием событий для принятия своевременных и взвешенных решений по поводу своих депо А можно встречные вопросы?Отчего Вы считаете, что задержание одного сотрудника банка (пусть и топ-менеджера, но это все таки наемный работник) должно пугать вкладчиков банка?Заметьте - ему пока только вручили подозрение. Его вину еще надо будет довести в суде. Но в любом случае это всего лишь один сотрудник, вместо которого можно нанять другого сотрудника (что наб.совет по ходу и пытается уже сделать).Другой вопрос - Вы с составов акционеров банка знакомы? Знаете какие планы на этот банк у единственного акционера? ПРОДАТЬ банк. Не положить банк, не разорить его, а именно поиметь за него какую-то деньгу (взамен того что уже было ввалено сюда за 27 лет существования банка). Думаете "акционеру" выгодно поучить взамен всего этого "пшик"?Третий момент - чтобы банк стал неплатежеспособным необходимо чтобы либо заемщики перестали гасить кредиты, либо вкладчики начали массово снимать депозиты, либо оба эти события начали происходить одновременно. По поводу кредитного портфеля дать гарантии не могу, но по моим "оЧуЧениям" в целом качество портфеля в банке стало получше чем было скажем 5 лет назад. По депо же картина кардинально отличается от "пятилетней давности" - большинство вкладов размещены на "неразрывных" депо то есть у банка есть от полугода до года на то чтобы что-то предпринять если вдруг "олени намылят лыжи" на выход. Так что сценарии описанные в данном абзаце ИМХО маловероятны.Четвертый момент - может это и не так незаметно, но Сима имеет таки выход на международные рынки привлечения средств и активно этим пользуется - на днях тут постили сообщение о привлечении средств инвесторов в суббординированный долг на 10 лет - а это штука "посерьезнее" депозитов физиков. И до этого помню не один случай как Сима реструктуризовала перед внешними инвесторами свои обязательства и потом выплачивала даже их с опережением графиков. Кто бы что ни говорил, но определенное позитивное имя на внешних рынках Сима себе заработала, что как Вы понимаете тоже является "плюсиком в карму".Итог - ИМХО на сегодня вероятность "дефолта" по Симе весьма мала, факт задержания пред-права ну никак не может быть сигналом о наличии в банке серьезных финансовых проблем, а структура собственности, планы собственника, качество активов и структура пассивов, наличие доступа к международным рынкам заимствований - все эти и ряд более мелких моментов позволяют владельцам вкладов "выше понда" спокойно наблюдать за развитием событий для принятия своевременных и взвешенных решений по поводу своих депо





в какой стране живешь?









Stringer написав: Все на уровне каменного века. Хуже этого банка только укргазбанк. Все на уровне каменного века. Хуже этого банка только



чем газ плох? в какой стране живешь?чем газ плох? ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?

https://forum.finance.ua/topic225078.html proftpd66

Повідомлень: 1296 З нами з: 22.12.16 Подякував: 125 раз. Подякували: 75 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:20 с 02.12.2019 новые тарифы!



есть тарифы Виза инфинити 5к за 3 года. Если траты идут от 20к в месяц, то бесплатное обслуживание в месяц.



+ 2к карта на доверенное лицо. Это второй счет или вторая карта к этому счета. хз



1) Кредитная карта, тоже, в эксим бонус. Там какой-то странный тип карты.

Можно кредитную карту взять ВИЗА инфинити?



2) Если положить депо, то банка даст кред. лимит в залог в депо? Кто-то встречался с этим вопросом? ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?

https://forum.finance.ua/topic225078.html proftpd66

Повідомлень: 1296 З нами з: 22.12.16 Подякував: 125 раз. Подякували: 75 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:28 proftpd66 написав: с 02.12.2019 новые тарифы!



есть тарифы Виза инфинити 5к за 3 года. Если траты идут от 20к в месяц, то бесплатное обслуживание в месяц.



+ 2к карта на доверенное лицо. Это второй счет или вторая карта к этому счета. хз



1) Кредитная карта, тоже, в эксим бонус. Там какой-то странный тип карты.

Можно кредитную карту взять ВИЗА инфинити?



2) Если положить депо, то банка даст кред. лимит в залог в депо? Кто-то встречался с этим вопросом? с 02.12.2019 новые тарифы!есть тарифы Виза инфинити 5к за 3 года. Если траты идут от 20к в месяц, то бесплатное обслуживание в месяц.+ 2к карта на доверенное лицо. Это второй счет или вторая карта к этому счета. хз1) Кредитная карта, тоже, в эксим бонус. Там какой-то странный тип карты.Можно кредитную карту взять ВИЗА инфинити?2) Если положить депо, то банка даст кред. лимит в залог в депо? Кто-то встречался с этим вопросом?

Звідки інфо? Звідки інфо? Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 30301 З нами з: 22.11.13 Подякував: 1 раз. Подякували: 1517 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:34 Квесторе_поверніться написав: proftpd66 написав: с 02.12.2019 новые тарифы!



есть тарифы Виза инфинити 5к за 3 года. Если траты идут от 20к в месяц, то бесплатное обслуживание в месяц.



+ 2к карта на доверенное лицо. Это второй счет или вторая карта к этому счета. хз



1) Кредитная карта, тоже, в эксим бонус. Там какой-то странный тип карты.

Можно кредитную карту взять ВИЗА инфинити?



2) Если положить депо, то банка даст кред. лимит в залог в депо? Кто-то встречался с этим вопросом? с 02.12.2019 новые тарифы!есть тарифы Виза инфинити 5к за 3 года. Если траты идут от 20к в месяц, то бесплатное обслуживание в месяц.+ 2к карта на доверенное лицо. Это второй счет или вторая карта к этому счета. хз1) Кредитная карта, тоже, в эксим бонус. Там какой-то странный тип карты.Можно кредитную карту взять ВИЗА инфинити?2) Если положить депо, то банка даст кред. лимит в залог в депо? Кто-то встречался с этим вопросом?

Звідки інфо? Звідки інфо?



https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... voriv.html





Тарифи за випуск та обслуговування приватних карток (діють з 02.12.2019). Тарифи за випуск та обслуговування приватних карток (діють з 02.12.2019). ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?

https://forum.finance.ua/topic225078.html proftpd66

Повідомлень: 1296 З нами з: 22.12.16 Подякував: 125 раз. Подякували: 75 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лис, 2019 19:43 proftpd66 написав: в какой стране живешь? в какой стране живешь?

Україна - не Росія. У нас "Є все™"

Щоправда, не тільки гарне... Україна - не Росія. У нас "Є все™"Щоправда, не тільки гарне... Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/ kreuz Повідомлень: 1923 З нами з: 10.12.07 Подякував: 121 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лис, 2019 00:15 proftpd66 написав: с 02.12.2019 новые тарифы!



есть тарифы Виза инфинити 5к за 3 года. Если траты идут от 20к в месяц, то бесплатное обслуживание в месяц.



+ 2к карта на доверенное лицо. Это второй счет или вторая карта к этому счета. хз



1) Кредитная карта, тоже, в эксим бонус. Там какой-то странный тип карты.

Можно кредитную карту взять ВИЗА инфинити?



2) Если положить депо, то банка даст кред. лимит в залог в депо? Кто-то встречался с этим вопросом? с 02.12.2019 новые тарифы!есть тарифы Виза инфинити 5к за 3 года. Если траты идут от 20к в месяц, то бесплатное обслуживание в месяц.+ 2к карта на доверенное лицо. Это второй счет или вторая карта к этому счета. хз1) Кредитная карта, тоже, в эксим бонус. Там какой-то странный тип карты.Можно кредитную карту взять ВИЗА инфинити?2) Если положить депо, то банка даст кред. лимит в залог в депо? Кто-то встречался с этим вопросом?



Страниц 5 назад новые тарифы уже обсуждались.

Насчёт доп. карты - счёт один, две карты. Хотите два счета - платите 5000 х 2...

А кредит под депозит, на мой взгляд, не особо интересен, т. к. нет льготного периода. В этом банке, к сожалению, хорошие условия по кредитам только для их зарплатников... Страниц 5 назад новые тарифы уже обсуждались.Насчёт доп. карты - счёт один, две карты. Хотите два счета - платите 5000 х 2...А кредит под депозит, на мой взгляд, не особо интересен, т. к. нет льготного периода. В этом банке, к сожалению, хорошие условия по кредитам только для их зарплатников... Anadonta Повідомлень: 627 З нами з: 25.11.12 Подякував: 73 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 852853854855 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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