Anadonta написав:proftpd66 написав:с 02.12.2019 новые тарифы!
есть тарифы Виза инфинити 5к за 3 года. Если траты идут от 20к в месяц, то бесплатное обслуживание в месяц.
+ 2к карта на доверенное лицо. Это второй счет или вторая карта к этому счета. хз
1) Кредитная карта, тоже, в эксим бонус. Там какой-то странный тип карты.
Можно кредитную карту взять ВИЗА инфинити?
2) Если положить депо, то банка даст кред. лимит в залог в депо? Кто-то встречался с этим вопросом?
Страниц 5 назад новые тарифы уже обсуждались.
Насчёт доп. карты - счёт один, две карты. Хотите два счета - платите 5000 х 2...
А кредит под депозит, на мой взгляд, не особо интересен, т. к. нет льготного периода. В этом банке, к сожалению, хорошие условия по кредитам только для их зарплатников...
Глядя на вот уже почти 20-ти древный запор, возникает вопрос о дальнейшей целесообразности работы с ним взагали.