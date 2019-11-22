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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 853854855856

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 00:32

  Anadonta написав:
  proftpd66 написав:с 02.12.2019 новые тарифы!

есть тарифы Виза инфинити 5к за 3 года. Если траты идут от 20к в месяц, то бесплатное обслуживание в месяц.

+ 2к карта на доверенное лицо. Это второй счет или вторая карта к этому счета. хз

1) Кредитная карта, тоже, в эксим бонус. Там какой-то странный тип карты.
Можно кредитную карту взять ВИЗА инфинити?

2) Если положить депо, то банка даст кред. лимит в залог в депо? Кто-то встречался с этим вопросом?


Страниц 5 назад новые тарифы уже обсуждались.
Насчёт доп. карты - счёт один, две карты. Хотите два счета - платите 5000 х 2...
А кредит под депозит, на мой взгляд, не особо интересен, т. к. нет льготного периода. В этом банке, к сожалению, хорошие условия по кредитам только для их зарплатников...


Глядя на вот уже почти 20-ти древный запор, возникает вопрос о дальнейшей целесообразности работы с ним взагали.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 00:36

  curiousobro написав:Глядя на вот уже почти 20-ти древный запор, возникает вопрос о дальнейшей целесообразности работы с ним взагали.


Это да. Благо, у меня карта до конца февраля - надеюсь до того времени ситуация прояснится. А вот тем, кому продлевать раньше, стоит задуматься...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 10:38

  valya написав:Может это через мою жалобу :D
31.10 была крупная проплата по платине, но с учетом до 20к. Бонусы начислили по 2,5%, как будто переход через 20к. Жду ответа. Может они считают месячную сумму не по дате платежа и собственно и начисления бонуса, а по дате проводки по банку, что всегда на 2-3 дня позже???

Был ответ, запросили доки, ждите - разбираемся.
Видимо определяются как и перенастраивают, потому опять задержка.
*******
valya
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 11:29

Ага, конечно, как раз из-за этого одного кейса и происходит текущая задержка начисления бонусов всем десяткам тысячам клиентов )))
mustbe
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  #<1 ... 853854855856
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