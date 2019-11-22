есть тарифы Виза инфинити 5к за 3 года. Если траты идут от 20к в месяц, то бесплатное обслуживание в месяц.
+ 2к карта на доверенное лицо. Это второй счет или вторая карта к этому счета. хз
1) Кредитная карта, тоже, в эксим бонус. Там какой-то странный тип карты. Можно кредитную карту взять ВИЗА инфинити?
2) Если положить депо, то банка даст кред. лимит в залог в депо? Кто-то встречался с этим вопросом?
Страниц 5 назад новые тарифы уже обсуждались. Насчёт доп. карты - счёт один, две карты. Хотите два счета - платите 5000 х 2... А кредит под депозит, на мой взгляд, не особо интересен, т. к. нет льготного периода. В этом банке, к сожалению, хорошие условия по кредитам только для их зарплатников...
Глядя на вот уже почти 20-ти древный запор, возникает вопрос о дальнейшей целесообразности работы с ним взагали.
valya написав:Может это через мою жалобу 31.10 была крупная проплата по платине, но с учетом до 20к. Бонусы начислили по 2,5%, как будто переход через 20к. Жду ответа. Может они считают месячную сумму не по дате платежа и собственно и начисления бонуса, а по дате проводки по банку, что всегда на 2-3 дня позже???
Был ответ, запросили доки, ждите - разбираемся. Видимо определяются как и перенастраивают, потому опять задержка.