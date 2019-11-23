Усе є...бонусів немає.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 лис, 2019 18:03
Усе є...бонусів немає.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 23 лис, 2019 18:05
Если две карты, 50к грн в месяц уйдет по скидке 7% . Остальные 1.5%
Сейчас товара 50к$-200к $ за один раз через границу провести сложно. Сейчас нет смысла брать много, так как таможня может офигеть
В течении года можно завозить.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
Додано: Суб 23 лис, 2019 19:02
EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 08.11.2019 !
Додано: Суб 23 лис, 2019 21:02
EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 09.11.2019 !
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