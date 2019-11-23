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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 854855856857

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:03

  mustbe написав:
Бонусы: Начислили новые по 07.11.2019 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть

Усе є...бонусів немає. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:05

  antey718 написав:
  proftpd66 написав:Те кто возят импорт , то 7% постояная скидка выглядит как не плохо . Если 2 карты .


Те кто регулярно ввозит импорт оплачивает точно не с карты да и суммы там которые вылезут из лимитов по бонусам. Ну а чисто для своих ежедневных покупок такую карту иметь приятно ;)


Если две карты, 50к грн в месяц уйдет по скидке 7% . Остальные 1.5%

Сейчас товара 50к$-200к $ за один раз через границу провести сложно. Сейчас нет смысла брать много, так как таможня может офигеть :)

В течении года можно завозить.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:02

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 08.11.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 08.11.2019 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:02

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 09.11.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 09.11.2019 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
mustbe
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  #<1 ... 854855856857
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