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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 лис, 2019 18:03
mustbe написав:
Бонусы: Начислили новые по 07.11.2019 !
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Усе є...бонусів немає.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 18:05
antey718 написав: proftpd66 написав:
Те кто возят импорт , то 7% постояная скидка выглядит как не плохо . Если 2 карты .
Те кто регулярно ввозит импорт оплачивает точно не с карты да и суммы там которые вылезут из лимитов по бонусам. Ну а чисто для своих ежедневных покупок такую карту иметь приятно
Если две карты, 50к грн в месяц уйдет по скидке 7% . Остальные 1.5%
Сейчас товара 50к$-200к $ за один раз через границу провести сложно. Сейчас нет смысла брать много, так как таможня может офигеть
В течении года можно завозить.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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proftpd66
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Додано: Суб 23 лис, 2019 19:02
Бонусы: Начислили новые по 08.11.2019 !
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
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mustbe
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:02
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Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
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Додано: Суб 23 лис, 2019 23:02
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Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
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Додано: Нед 24 лис, 2019 02:02
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Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
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Додано: Нед 24 лис, 2019 04:02
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Додано: Нед 24 лис, 2019 13:16
эксим срал всю ночь ) и до сих пор продолжает ) уже за 15 есть )
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