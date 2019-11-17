|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 лис, 2019 15:02
Бонусы: Начислили новые по 17.11.2019 !
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2799
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 24 лис, 2019 17:02
Бонусы: Начислили новые по 18.11.2019 !
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2799
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 24 лис, 2019 17:36
Ээх, хорошо идём!
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29679
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2367 раз.
- Подякували: 3433 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 24 лис, 2019 17:37
clientage написав:
Ээх, хорошо идём!
Появились бонуси...гуляєм...ше не піст.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 30351
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1520 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 лис, 2019 17:49
IMPRINTER написав:
эксим срал всю ночь ) и до сих пор продолжает )
В этом случае - недержание лучше запора )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2799
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 24 лис, 2019 21:02
Бонусы: Начислили новые по 19.11.2019 !
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2799
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 24 лис, 2019 23:02
Бонусы: Начислили новые по 20.11.2019 !
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2799
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 25 лис, 2019 00:10
эх как хорошо пошло... 3 дня не дождал ... до идеального числа немного не добралось... получилась комуналка за 1,52% )
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3290
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 490 раз.
- Подякували: 320 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 25 лис, 2019 20:10
Коллеги, подскажите, пожалуйста, при использовании GPay исправно бонусы начисляются?
-
Alpha1251
-
-
- Повідомлень: 214
- З нами з: 02.04.12
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 лис, 2019 20:32
Alpha1251 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, при использовании GPay исправно бонусы начисляются?
Естественно. Бабитам все равно каким вы способом платите главное чтобы это была симина Виза, зарегиная в их программе и МСС торговой точки не было в исключениях. А физический ли это терминал или интернетовский, присутствует ли при этом физическая карта или только ее токен - совершенно не важно
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3348
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 689 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|