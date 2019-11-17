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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 855856857858

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:02

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Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:02

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Бонусы: Начислили новые по 18.11.2019 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:36

Ээх, хорошо идём!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:37

  clientage написав:Ээх, хорошо идём!

Появились бонуси...гуляєм...ше не піст. :)
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:49

  IMPRINTER написав:эксим срал всю ночь ) и до сих пор продолжает )

В этом случае - недержание лучше запора )
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 21:02

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 19.11.2019 !

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Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 23:02

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 20.11.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 20.11.2019 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 00:10

эх как хорошо пошло... 3 дня не дождал ... до идеального числа немного не добралось... получилась комуналка за 1,52% )
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:10

Re: Укрексiмбанк

Коллеги, подскажите, пожалуйста, при использовании GPay исправно бонусы начисляются?
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:32

  Alpha1251 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, при использовании GPay исправно бонусы начисляются?

Естественно. Бабитам все равно каким вы способом платите главное чтобы это была симина Виза, зарегиная в их программе и МСС торговой точки не было в исключениях. А физический ли это терминал или интернетовский, присутствует ли при этом физическая карта или только ее токен - совершенно не важно
Flamingo
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