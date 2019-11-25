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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лис, 2019 22:45
Flamingo, спасибо! Заценю карД шэринг
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Додано: Вів 26 лис, 2019 14:35
Сорока на хвосте принесла что условия по получению платины меняются.
Это соответствует действительности?
И если да - то какие новые условия?
ЗЫ
сам уже нашел =)https://www.eximb.com/assets/files/download/tariffs-privat-cards-after-02-12-2019.pdf
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mephala
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Додано: Вів 26 лис, 2019 14:43
mephala написав:
Сорока на хвосте принесла что условия по получению платины меняются.
Это соответствует действительности?
И если да - то какие новые условия?
В теме пару страниц назад все обсудили.
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curiousobro
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Додано: Вів 26 лис, 2019 14:49
curiousobro написав: mephala написав:
Сорока на хвосте принесла что условия по получению платины меняются.
Это соответствует действительности?
И если да - то какие новые условия?
В теме пару страниц назад все обсудили.
...причем дважды (первый - еще несколькими страницами ранее)
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Flamingo
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