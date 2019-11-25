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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 856857858859

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 22:45

Re: Укрексiмбанк

Flamingo, спасибо! Заценю карД шэринг :-)
Alpha1251
 
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Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 14:35

Re: Укрексiмбанк

Сорока на хвосте принесла что условия по получению платины меняются.
Это соответствует действительности?
И если да - то какие новые условия?

ЗЫ
сам уже нашел =)
https://www.eximb.com/assets/files/download/tariffs-privat-cards-after-02-12-2019.pdf
mephala
 
Повідомлень: 5957
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Подякував: 86 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 14:43

  mephala написав:Сорока на хвосте принесла что условия по получению платины меняются.
Это соответствует действительности?
И если да - то какие новые условия?

В теме пару страниц назад все обсудили.
curiousobro
 
Повідомлень: 2448
З нами з: 21.07.17
Подякував: 44 раз.
Подякували: 359 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 14:49

  curiousobro написав:
  mephala написав:Сорока на хвосте принесла что условия по получению платины меняются.
Это соответствует действительности?
И если да - то какие новые условия?

В теме пару страниц назад все обсудили.

...причем дважды (первый - еще несколькими страницами ранее) ;)
Flamingo
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Повідомлень: 3350
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 692 раз.
 
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  #<1 ... 856857858859
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