|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лис, 2019 22:45
Re: Укрексiмбанк
Flamingo, спасибо! Заценю карД шэринг
Додано: Вів 26 лис, 2019 14:35
Re: Укрексiмбанк
Сорока на хвосте принесла что условия по получению платины меняются.
Это соответствует действительности?
И если да - то какие новые условия?
ЗЫ
сам уже нашел =)
Додано: Вів 26 лис, 2019 14:43
Додано: Вів 26 лис, 2019 14:49
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:37
Re: Укрексiмбанк
ну не раскрытым остался один момент текущие "приватные" карты - автоматически переходят на новые условия? нужно будет делать обороты?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:50
кажуть що ні, але ніхто нічого не знає
відкрив Gold про запас в листопаді, сподіваюся, що автоматично нікуди не перейде
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:15
Оператор на гарячі теж сказав, що старі клієнти на пакети переходять за бажанням, а автоматом обслуговуватися будуть на позапакетних умовах, але звучало це не дуже переконливо.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Зараз переглядають цей форум: J, Lost, vitaliy1111, vitaliy_berdinskikh, vollena71, wolt450 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|