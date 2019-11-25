|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лис, 2019 22:45
Re: Укрексiмбанк
Flamingo, спасибо! Заценю карД шэринг
Додано: Вів 26 лис, 2019 14:35
Re: Укрексiмбанк
Сорока на хвосте принесла что условия по получению платины меняются.
Это соответствует действительности?
И если да - то какие новые условия?
ЗЫ
сам уже нашел =)
Додано: Вів 26 лис, 2019 14:43
Додано: Вів 26 лис, 2019 14:49
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:37
Re: Укрексiмбанк
ну не раскрытым остался один момент текущие "приватные" карты - автоматически переходят на новые условия? нужно будет делать обороты?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:50
кажуть що ні, але ніхто нічого не знає
відкрив Gold про запас в листопаді, сподіваюся, що автоматично нікуди не перейде
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:15
Оператор на гарячі теж сказав, що старі клієнти на пакети переходять за бажанням, а автоматом обслуговуватися будуть на позапакетних умовах, але звучало це не дуже переконливо.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 26 лис, 2019 17:47
klug
єто было бы логично.
но присутствует файл с тарифамими в котором есть надпись "діють до 02.12.2019"
ждём тогда появление файла типа тарифы для клиентов заключивших договор "до 02.12.2019"
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Вів 26 лис, 2019 19:04
У нових тарифах є пакет і є "Розрахункове обслуговування карткового рахунку поза межами пакету". Я так зрозумів, що можна або добровільно перейти на пакет, або залишитися "поза межами".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 26 лис, 2019 20:59
Re: Укрексiмбанк
В свете новых тарифов на приваткарты есть ? Знающие просветите - на допкарту действуют свои лимиты и соответственно будут обороты или суммарно с основной картой? Допки не было - опыта нет. Спс
*******
|