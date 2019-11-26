Лимиты на что? На кишмиш? У каждой карты он свой - к примеру если к одному счету выпущено 4 карты (по 2 платины и по 2 инфини) - то общая сумма, которую возможно потратить в месяц чтобы получить максимальный кишмиш 2*20+2*25=90к. Но тратить надо каждой картой отдельно, хотя все проведется по одному карт-счету.
Если же под лимитами вы понимаете необходимость проведения определенных трат чтобы обеспечить бесплатность карт, то думаю, что там тоже у каждой карты свои лимиты (это типа как сейчас в ЛаунжКей тоже ведь пускают по допкам - но траты по каждой допке должны быть свои)ю