valya написав:Знающие просветите - на допкарту действуют свои лимиты и соответственно будут обороты или суммарно с основной картой?
Лимиты на что? На кишмиш? У каждой карты он свой - к примеру если к одному счету выпущено 4 карты (по 2 платины и по 2 инфини) - то общая сумма, которую возможно потратить в месяц чтобы получить максимальный кишмиш 2*20+2*25=90к. Но тратить надо каждой картой отдельно, хотя все проведется по одному карт-счету.
Если же под лимитами вы понимаете необходимость проведения определенных трат чтобы обеспечить бесплатность карт, то думаю, что там тоже у каждой карты свои лимиты (это типа как сейчас в ЛаунжКей тоже ведь пускают по допкам - но траты по каждой допке должны быть свои)ю
На этот вопрос сможете ответить только сами. И ответ будет справедлив только для Вас. Ведь у меня свои "традиционные" траты, у Вас - свои. И мой "набор карт" Вам - скорее всего не подойдет и наоборот . Прежде всего из-за специфики трат, их ежемесячного объема, структуры...
vadymbanker написав:В Банке согласовывают индивидуальные ставки на крупные вклады?
У таблиці є ставки для 1М+ грн та 200к+ usd. Якщо ви плануєте у рази більший вклад, то можете спробувати домовитись, але будьте готові документально підтвердити джерела походження кожної гривні - довідка про зняття в касі Ощада тут не прокатить.