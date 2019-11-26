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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 857858859860

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 21:33

Re: Укрексiмбанк

  valya написав:Знающие просветите - на допкарту действуют свои лимиты и соответственно будут обороты или суммарно с основной картой?

Лимиты на что? На кишмиш? У каждой карты он свой - к примеру если к одному счету выпущено 4 карты (по 2 платины и по 2 инфини) - то общая сумма, которую возможно потратить в месяц чтобы получить максимальный кишмиш 2*20+2*25=90к. Но тратить надо каждой картой отдельно, хотя все проведется по одному карт-счету.

Если же под лимитами вы понимаете необходимость проведения определенных трат чтобы обеспечить бесплатность карт, то думаю, что там тоже у каждой карты свои лимиты (это типа как сейчас в ЛаунжКей тоже ведь пускают по допкам - но траты по каждой допке должны быть свои)ю
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 21:57

Flamingo
Благодарю, правильно меня поняли.
Еще, при будущих принудительных оборотах, какую комбинацию карт считаете оптимальной? Понятно что зависит от оборотов, и все же.
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valya
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 22:56

Re: Укрексiмбанк

  valya написав:Еще, при будущих принудительных оборотах, какую комбинацию карт считаете оптимальной?

На этот вопрос сможете ответить только сами. И ответ будет справедлив только для Вас. Ведь у меня свои "традиционные" траты, у Вас - свои. И мой "набор карт" Вам - скорее всего не подойдет и наоборот ;). Прежде всего из-за специфики трат, их ежемесячного объема, структуры...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 23:14

Re: Укрексiмбанк

В Банке согласовывают индивидуальные ставки на крупные вклады?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 00:04

  vadymbanker написав:В Банке согласовывают индивидуальные ставки на крупные вклады?

У таблиці є ставки для 1М+ грн та 200к+ usd. Якщо ви плануєте у рази більший вклад, то можете спробувати домовитись, але будьте готові документально підтвердити джерела походження кожної гривні - довідка про зняття в касі Ощада тут не прокатить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 04:07

  klug написав:
  uaprofi написав:klug

єто было бы логично.
но присутствует файл с тарифамими в котором есть надпись "діють до 02.12.2019"
ждём тогда появление файла типа тарифы для клиентов заключивших договор "до 02.12.2019"

У нових тарифах є пакет і є "Розрахункове обслуговування карткового рахунку поза межами пакету". Я так зрозумів, що можна або добровільно перейти на пакет, або залишитися "поза межами".


они в этот пункт засунули заплатанные кредитки визу за 150 грн и платинум за 500.
они и раньше были в тарифах по такой цене. по ним нет требований по оборотам.


кстати ещё один очень интересный момент - мне както говорили что если не будет депозитов они могут перевести карты в приватные тарифы. раньше это було по барабану.

кстати абонплата как понял может списываться в минус?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 04:32

  uaprofi написав:они в этот пункт засунули заплатанные кредитки

Ми ж мову тут ведемо про приватні картки. На зарплатні кредитки інші тарифи у іншому файлі. По решті пунктів з упевненістю нічого сказати не можу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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