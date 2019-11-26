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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 857858859860

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 21:33

Re: Укрексiмбанк

  valya написав:Знающие просветите - на допкарту действуют свои лимиты и соответственно будут обороты или суммарно с основной картой?

Лимиты на что? На кишмиш? У каждой карты он свой - к примеру если к одному счету выпущено 4 карты (по 2 платины и по 2 инфини) - то общая сумма, которую возможно потратить в месяц чтобы получить максимальный кишмиш 2*20+2*25=90к. Но тратить надо каждой картой отдельно, хотя все проведется по одному карт-счету.

Если же под лимитами вы понимаете необходимость проведения определенных трат чтобы обеспечить бесплатность карт, то думаю, что там тоже у каждой карты свои лимиты (это типа как сейчас в ЛаунжКей тоже ведь пускают по допкам - но траты по каждой допке должны быть свои)ю
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 21:57

Flamingo
Благодарю, правильно меня поняли.
Еще, при будущих принудительных оборотах, какую комбинацию карт считаете оптимальной? Понятно что зависит от оборотов, и все же.
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valya
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 22:56

Re: Укрексiмбанк

  valya написав:Еще, при будущих принудительных оборотах, какую комбинацию карт считаете оптимальной?

На этот вопрос сможете ответить только сами. И ответ будет справедлив только для Вас. Ведь у меня свои "традиционные" траты, у Вас - свои. И мой "набор карт" Вам - скорее всего не подойдет и наоборот ;). Прежде всего из-за специфики трат, их ежемесячного объема, структуры...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 23:14

Re: Укрексiмбанк

В Банке согласовывают индивидуальные ставки на крупные вклады?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 00:04

  vadymbanker написав:В Банке согласовывают индивидуальные ставки на крупные вклады?

У таблиці є ставки для 1М+ грн та 200к+ usd. Якщо ви плануєте у рази більший вклад, то можете спробувати домовитись, але будьте готові документально підтвердити джерела походження кожної гривні - довідка про зняття в касі Ощада тут не прокатить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 04:07

  klug написав:
  uaprofi написав:klug

єто было бы логично.
но присутствует файл с тарифамими в котором есть надпись "діють до 02.12.2019"
ждём тогда появление файла типа тарифы для клиентов заключивших договор "до 02.12.2019"

У нових тарифах є пакет і є "Розрахункове обслуговування карткового рахунку поза межами пакету". Я так зрозумів, що можна або добровільно перейти на пакет, або залишитися "поза межами".


они в этот пункт засунули заплатанные кредитки визу за 150 грн и платинум за 500.
они и раньше были в тарифах по такой цене. по ним нет требований по оборотам.


кстати ещё один очень интересный момент - мне както говорили что если не будет депозитов они могут перевести карты в приватные тарифы. раньше это було по барабану.

кстати абонплата как понял может списываться в минус?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 04:32

  uaprofi написав:они в этот пункт засунули заплатанные кредитки

Ми ж мову тут ведемо про приватні картки. На зарплатні кредитки інші тарифи у іншому файлі. По решті пунктів з упевненістю нічого сказати не можу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 05:46

klug

я гдето в глубине души понимаю, что Сима врядли ведёт по всем приватным картвм ежемесячную комиссию...
но п.4 "Розрахункове обслуговування карткового рахунку поза межами пакету"
имеет всего один подпункт 4.1." Розрахункове обслуговування рахунку для обслуговування кредитних ліній протягом строку дії картки на ім`я власника рахунку"
т.е. он скорей всего односится именно к ЗП кредитным картам
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 05:50

и ещё не понятен один момент если будет таки принудительный переход (или по желанию)
будет ли первый месяц пользования в новых тарифах за 1 грн.?
"За перший місяць розрахункового обслуговування карткового рахунку"
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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