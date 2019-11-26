valya написав:Знающие просветите - на допкарту действуют свои лимиты и соответственно будут обороты или суммарно с основной картой?
Лимиты на что? На кишмиш? У каждой карты он свой - к примеру если к одному счету выпущено 4 карты (по 2 платины и по 2 инфини) - то общая сумма, которую возможно потратить в месяц чтобы получить максимальный кишмиш 2*20+2*25=90к. Но тратить надо каждой картой отдельно, хотя все проведется по одному карт-счету.
Если же под лимитами вы понимаете необходимость проведения определенных трат чтобы обеспечить бесплатность карт, то думаю, что там тоже у каждой карты свои лимиты (это типа как сейчас в ЛаунжКей тоже ведь пускают по допкам - но траты по каждой допке должны быть свои)ю
На этот вопрос сможете ответить только сами. И ответ будет справедлив только для Вас. Ведь у меня свои "традиционные" траты, у Вас - свои. И мой "набор карт" Вам - скорее всего не подойдет и наоборот . Прежде всего из-за специфики трат, их ежемесячного объема, структуры...
vadymbanker написав:В Банке согласовывают индивидуальные ставки на крупные вклады?
У таблиці є ставки для 1М+ грн та 200к+ usd. Якщо ви плануєте у рази більший вклад, то можете спробувати домовитись, але будьте готові документально підтвердити джерела походження кожної гривні - довідка про зняття в касі Ощада тут не прокатить.
я гдето в глубине души понимаю, что Сима врядли ведёт по всем приватным картвм ежемесячную комиссию... но п.4 "Розрахункове обслуговування карткового рахунку поза межами пакету" имеет всего один подпункт 4.1." Розрахункове обслуговування рахунку для обслуговування кредитних ліній протягом строку дії картки на ім`я власника рахунку" т.е. он скорей всего односится именно к ЗП кредитным картам
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642