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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:04
uaprofi написав:
кстати абонплата как понял может списываться в минус?
Списывают. Получил карту с абонкой, тут же пополнил через кассу, провели постирование под присмотром. Насчитали овер за один день 0,2%. Это пока проводили пополнение через кассу потерялся день. А абонплату списали по счету сразу в минус.
Cl Deposit Upper Limit Special - так выглядит в выписке. Цифры сошлись.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:25
Вроде бы пока не было прецедентов, чтобы по действующим картам вводили дополнительную абонплату "на лету". Здесь вам не "Альфа".
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:26
uaprofi написав:
кстати ещё один очень интересный момент - мне както говорили что если не будет депозитов они могут перевести карты в приватные тарифы. раньше это було по барабану
Мне сказали, что депозитную карту переводят в приватный тариф, если нет депозита и пополнять карту (заводить деньги любым каналом). Если карту не пополнять, а только использовать депозитные деньги (тело депозита), то не будут переводить до обнуление остатков депозитных средств на карте.
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Sanio
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:38
Sanio написав:
Мне сказали, что депозитную карту переводят в приватный тариф, если нет депозита
а от звідси цікаве запитання -
а якщо депозитчик мав клас карти високий, а потім грошей стало менше, автоматом перекинуть на нижчий (депокарта) чи зразу на приватний закинуть
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:40
Sanio написав: uaprofi написав:
кстати ещё один очень интересный момент - мне както говорили что если не будет депозитов они могут перевести карты в приватные тарифы. раньше это було по барабану
Мне сказали, что депозитную карту переводят в приватный тариф, если нет депозита и пополнять карту (заводить деньги любым каналом). Если карту не пополнять, а только использовать депозитные деньги (тело депозита), то не будут переводить до обнуление остатков депозитных средств на карте.
Банк по собственной инициативе не меняет тариф до окончания срока действия депозитной карты, даже если депозит закончился и клиент использует карту, пополняя ее собственными средсвами. Перевести в частный тариф могут только по заявлению клиента.
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