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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:04
uaprofi написав:
кстати абонплата как понял может списываться в минус?
Списывают. Получил карту с абонкой, тут же пополнил через кассу, провели постирование под присмотром. Насчитали овер за один день 0,2%. Это пока проводили пополнение через кассу потерялся день. А абонплату списали по счету сразу в минус.
Cl Deposit Upper Limit Special - так выглядит в выписке. Цифры сошлись.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:25
Вроде бы пока не было прецедентов, чтобы по действующим картам вводили дополнительную абонплату "на лету". Здесь вам не "Альфа".
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:26
uaprofi написав:
кстати ещё один очень интересный момент - мне както говорили что если не будет депозитов они могут перевести карты в приватные тарифы. раньше это було по барабану
Мне сказали, что депозитную карту переводят в приватный тариф, если нет депозита и пополнять карту (заводить деньги любым каналом). Если карту не пополнять, а только использовать депозитные деньги (тело депозита), то не будут переводить до обнуление остатков депозитных средств на карте.
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Sanio
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:38
Sanio написав:
Мне сказали, что депозитную карту переводят в приватный тариф, если нет депозита
а от звідси цікаве запитання -
а якщо депозитчик мав клас карти високий, а потім грошей стало менше, автоматом перекинуть на нижчий (депокарта) чи зразу на приватний закинуть
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greenozon
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:40
Sanio написав: uaprofi написав:
кстати ещё один очень интересный момент - мне както говорили что если не будет депозитов они могут перевести карты в приватные тарифы. раньше это було по барабану
Мне сказали, что депозитную карту переводят в приватный тариф, если нет депозита и пополнять карту (заводить деньги любым каналом). Если карту не пополнять, а только использовать депозитные деньги (тело депозита), то не будут переводить до обнуление остатков депозитных средств на карте.
Банк по собственной инициативе не меняет тариф до окончания срока действия депозитной карты, даже если депозит закончился и клиент использует карту, пополняя ее собственными средсвами. Перевести в частный тариф могут только по заявлению клиента.
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Anadonta
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:51
greenozon написав: Sanio написав:
Мне сказали, что депозитную карту переводят в приватный тариф, если нет депозита
а от звідси цікаве запитання -
а якщо депозитчик мав клас карти високий, а потім грошей стало менше, автоматом перекинуть на нижчий (депокарта) чи зразу на приватний закинуть
Все будет работать, как и прежде. Конечно, если вы сами не решите закрыть карту. Например, у меня депозит закончился ещё в июне - на сегодня других депозитов в банке нет. При этом и основная, и доп. карты работают в штатном режиме. И будут работать до окончания срока действия, т. к. абонплата была списана за год при открытии карт.
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Anadonta
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Додано: Сер 27 лис, 2019 13:50
Anadonta написав:
Банк по собственной инициативе не меняет тариф до окончания срока действия депозитной карты, даже если депозит закончился и клиент использует карту, пополняя ее собственными средсвами. Перевести в частный тариф могут только по заявлению клиента.
Есть клиенты, которым банк без их согласия перевел депозитную карту на приватный тариф до окончания срока действия после окончания депозита. Мотивация - нецелевое использование клиентом депозитной карты - пополнение ее собственными средствами.
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Sanio
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Додано: Сер 27 лис, 2019 14:03
Sanio написав: Anadonta написав:
Банк по собственной инициативе не меняет тариф до окончания срока действия депозитной карты, даже если депозит закончился и клиент использует карту, пополняя ее собственными средсвами. Перевести в частный тариф могут только по заявлению клиента.
Есть клиенты, которым банк без их согласия перевел депозитную карту на приватный тариф до окончания срока действия после окончания депозита. Мотивация - нецелевое использование клиентом депозитной карты - пополнение ее собственными средствами.
Думаю, это скорее исключение, чем правило. Вероятнее всего клиент сам пришел в отделение и в процессе общения с менеджером возникло такое решение. Уверен, никто не будет специально заниматься тем, чтобы отслеживать, в том ли тарифе карта.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 14:08
... а если и переводят сами - вижу в этом только плюс, т. к. в частном тарифе вход по СЭП бесплатный, а в депозитном приходится ездить в отделение, чтобы не попадать на комиссию в 1%. Я бы с радостью перевел свои карты с депозитного тарифа на частный, но не готов тратить на это 1.5 - 2 часа своего времени...
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Додано: Сер 27 лис, 2019 15:26
Sanio написав:
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Есть клиенты, которым банк без их согласия перевел депозитную карту на приватный тариф до окончания срока действия после окончания депозита. Мотивация - нецелевое использование клиентом депозитной карты - пополнение ее собственными средствами.
щасливчики,
у нас чтобы перевели надо 3 раза сходить в отделение и подписать новый договор
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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