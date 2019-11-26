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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 859860861862

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:44

  Anadonta написав:... а если и переводят сами - вижу в этом только плюс, т. к. в частном тарифе вход по СЭП бесплатный, а в депозитном приходится ездить в отделение, чтобы не попадать на комиссию в 1%. Я бы с радостью перевел свои карты с депозитного тарифа на частный, но не готов тратить на это 1.5 - 2 часа своего времени...


не всё так однозначно - для гривневой да, на текущий момент больше плюсов на приватной.

А вот для валютной - как потом валюту без комиссии забрать?

К тому же - по "приватным" не всё так однозначно со 2-го декабря, может нужно будет или закрывать или платить комиссию или чаще пользоваться картой
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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  #<1 ... 859860861862
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