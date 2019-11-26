Anadonta написав:... а если и переводят сами - вижу в этом только плюс, т. к. в частном тарифе вход по СЭП бесплатный, а в депозитном приходится ездить в отделение, чтобы не попадать на комиссию в 1%. Я бы с радостью перевел свои карты с депозитного тарифа на частный, но не готов тратить на это 1.5 - 2 часа своего времени...
не всё так однозначно - для гривневой да, на текущий момент больше плюсов на приватной.
А вот для валютной - как потом валюту без комиссии забрать?
К тому же - по "приватным" не всё так однозначно со 2-го декабря, может нужно будет или закрывать или платить комиссию или чаще пользоваться картой
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642