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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 860861862863>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:44

  Anadonta написав:... а если и переводят сами - вижу в этом только плюс, т. к. в частном тарифе вход по СЭП бесплатный, а в депозитном приходится ездить в отделение, чтобы не попадать на комиссию в 1%. Я бы с радостью перевел свои карты с депозитного тарифа на частный, но не готов тратить на это 1.5 - 2 часа своего времени...


не всё так однозначно - для гривневой да, на текущий момент больше плюсов на приватной.

А вот для валютной - как потом валюту без комиссии забрать?

К тому же - по "приватным" не всё так однозначно со 2-го декабря, может нужно будет или закрывать или платить комиссию или чаще пользоваться картой
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:49

  mustbe написав:Техника - Алло-500,1000: Ещё есть


уже нет :evil:
завозят б-ть по 3 серта ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:12

  IMPRINTER написав:
  mustbe написав:Техника - Алло-500,1000: Ещё есть

уже нет :evil:
завозят б-ть по 3 серта ...

Алло - было с 4-го ноября, только сейчас пропало
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 18:08

  uaprofi написав:не всё так однозначно - для гривневой да, на текущий момент больше плюсов на приватной.
А вот для валютной - как потом валюту без комиссии забрать?
К тому же - по "приватным" не всё так однозначно со 2-го декабря, может нужно будет или закрывать или платить комиссию или чаще пользоваться картой


Да, у меня все карты гривневые. Насчет валюты не подумал...
Очень надеюсь и даже почти уверен, что по картам, выпущенным по старым тарифам, комиссию взымать не будут до окончания срока действия карты. Ведь главный принцип новых тарифов в том, чтобы заманить клиента относительно невысокой платой за обслуживание, а затем взять свое путем начисления комиссий за небольшие обороты. А по старым тарифам банк свое уже получил при выпуске карты.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 20:00

Re: Укрексiмбанк

klug написав:
  vadymbanker написав:В Банке согласовывают индивидуальные ставки на крупные вклады?

У таблиці є ставки для 1М+ грн та 200к+ usd. Якщо ви плануєте у рази більший вклад, то можете спробувати домовитись, але будьте готові документально підтвердити джерела походження кожної гривні - довідка про зняття в касі Ощада тут не прокатить.
Позвонил, согласовывают, но накидывают буквально 0.15 к уже 0.4 бонусов, совсем не сильно. Ну куда деваться... В приват стремно, овгз ставки обвалились.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:50

Re: Укрексiмбанк

С декабря по новой приватке если надоест справляться с оборотами для не попасть на абонку, закрыть ее легко? ни чего не стоит?
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valya
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:58

Re: Укрексiмбанк

  vadymbanker написав:В приват стремно, овгз ставки обвалились.

ВЕЛКАМ В МІЙ БАНК.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:01

  valya написав:С декабря по новой приватке если надоест справляться с оборотами для не попасть на абонку, закрыть ее легко? ни чего не стоит?


Заплатить за выпуск и "надоест"?

Может выделить 20 минут на расчёты и взять карту, с которой не надо будет "справляется" ?

Особенно если хотите замахнуться на старшую. 5к цена входа
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:11

curiousobro
Эт понятно, после отбития вложеных.
А просто ответить, если знаете - бесплатно?
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valya
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