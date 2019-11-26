Anadonta написав:... а если и переводят сами - вижу в этом только плюс, т. к. в частном тарифе вход по СЭП бесплатный, а в депозитном приходится ездить в отделение, чтобы не попадать на комиссию в 1%. Я бы с радостью перевел свои карты с депозитного тарифа на частный, но не готов тратить на это 1.5 - 2 часа своего времени...
не всё так однозначно - для гривневой да, на текущий момент больше плюсов на приватной.
А вот для валютной - как потом валюту без комиссии забрать?
К тому же - по "приватным" не всё так однозначно со 2-го декабря, может нужно будет или закрывать или платить комиссию или чаще пользоваться картой
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi написав:не всё так однозначно - для гривневой да, на текущий момент больше плюсов на приватной. А вот для валютной - как потом валюту без комиссии забрать? К тому же - по "приватным" не всё так однозначно со 2-го декабря, может нужно будет или закрывать или платить комиссию или чаще пользоваться картой
Да, у меня все карты гривневые. Насчет валюты не подумал... Очень надеюсь и даже почти уверен, что по картам, выпущенным по старым тарифам, комиссию взымать не будут до окончания срока действия карты. Ведь главный принцип новых тарифов в том, чтобы заманить клиента относительно невысокой платой за обслуживание, а затем взять свое путем начисления комиссий за небольшие обороты. А по старым тарифам банк свое уже получил при выпуске карты.
vadymbanker написав:В Банке согласовывают индивидуальные ставки на крупные вклады?
У таблиці є ставки для 1М+ грн та 200к+ usd. Якщо ви плануєте у рази більший вклад, то можете спробувати домовитись, але будьте готові документально підтвердити джерела походження кожної гривні - довідка про зняття в касі Ощада тут не прокатить.
Позвонил, согласовывают, но накидывают буквально 0.15 к уже 0.4 бонусов, совсем не сильно. Ну куда деваться... В приват стремно, овгз ставки обвалились.
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