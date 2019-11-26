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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 860861862863

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:45

Re: Укрексiмбанк

  valya написав:А просто ответить, если знаете - бесплатно?
Тут как бы еще никто не может знать - тарифы еще только введутся в следующем месяце - опыта работы с ними не может иметь пока никто. Равно как и знаний по применению тех или иных особенностей
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:51

  valya написав:curiousobro
Эт понятно, после отбития вложеных.
А просто ответить, если знаете - бесплатно?

Не знаю.
вроде без мзды, если по тарифам судить.
Главное карту принести, а то говорят за отсутствие могут взять плату.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:54

Re: Укрексiмбанк

  curiousobro написав:за отсутствие могут взять плату

Ага ....100 грн хочуть.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:04

  Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:В приват стремно, овгз ставки обвалились.

ВЕЛКАМ В МІЙ БАНК.

я так зрозумів, що з "вашого банку" планується сюди перенос
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:05

Re: Укрексiмбанк

  vadymbanker написав:Ну куда деваться... В приват стремно, овгз ставки обвалились.

якщо сума серйозна (100-200К не красівої) то тоді можна із брокером говорити
я ось недавно бачив таку пропозицію в Універа - євробонди, там ставка % гороша (7 чи щось таке), по домовленості, але вже зняли, мабуть продали
знайшов - https://news.tildacdn.com/5379796037364 ... size/x900/
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