Тут как бы еще никто не может знать - тарифы еще только введутся в следующем месяце - опыта работы с ними не может иметь пока никто. Равно как и знаний по применению тех или иных особенностей
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лис, 2019 22:45
Re: Укрексiмбанк
Додано: Сер 27 лис, 2019 22:51
Додано: Сер 27 лис, 2019 22:54
Re: Укрексiмбанк
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 27 лис, 2019 23:02
EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 24.11.2019 !
Додано: Сер 27 лис, 2019 23:04
я так зрозумів, що з "вашого банку" планується сюди перенос
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Сер 27 лис, 2019 23:05
Re: Укрексiмбанк
якщо сума серйозна (100-200К не красівої) то тоді можна із брокером говорити
я ось недавно бачив таку пропозицію в Універа - євробонди, там ставка % гороша (7 чи щось таке), по домовленості, але вже зняли, мабуть продали
знайшов -
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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