Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лис, 2019 22:45
valya написав:
А просто ответить, если знаете - бесплатно?
Тут как бы еще никто не может знать - тарифы еще только введутся в следующем месяце - опыта работы с ними не может иметь пока никто. Равно как и знаний по применению тех или иных особенностей
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Додано: Сер 27 лис, 2019 22:51
valya написав: curiousobro
Эт понятно, после отбития вложеных.
А просто ответить, если знаете - бесплатно?
Не знаю.
вроде без мзды, если по тарифам судить.
Главное карту принести, а то говорят за отсутствие могут взять плату.
curiousobro
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Додано: Сер 27 лис, 2019 22:54
curiousobro написав:
за отсутствие могут взять плату
Ага ....100 грн хочуть.
Промокод від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Начислили новые по 24.11.2019 ! Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть Маркеты - Фора : Ещё нет Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть Платежи - Мобильные : Ещё есть Платежи - Коммуналка: Ещё есть Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
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Додано: Сер 27 лис, 2019 23:04
Квесторе_поверніться написав: vadymbanker написав:
В приват стремно, овгз ставки обвалились.
ВЕЛКАМ В МІЙ БАНК.
я так зрозумів, що з "вашого банку" планується сюди перенос
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
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Додано: Сер 27 лис, 2019 23:05
vadymbanker написав:
Ну куда деваться... В приват стремно, овгз ставки обвалились.
якщо сума серйозна (100-200К не красівої) то тоді можна із брокером говорити
я ось недавно бачив таку пропозицію в Універа - євробонди, там ставка % гороша (7 чи щось таке), по домовленості, але вже зняли, мабуть продали
знайшов -
https://news.tildacdn.com/5379796037364 ... size/x900/
greenozon
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mustbe
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