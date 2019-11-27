curiousobro написав:за отсутствие могут взять плату
Ага ....100 грн хочуть.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
vadymbanker написав:Ну куда деваться... В приват стремно, овгз ставки обвалились.
якщо сума серйозна (100-200К не красівої) то тоді можна із брокером говорити я ось недавно бачив таку пропозицію в Універа - євробонди, там ставка % гороша (7 чи щось таке), по домовленості, але вже зняли, мабуть продали знайшов - https://news.tildacdn.com/5379796037364 ... size/x900/
УКРЕКСІМБАНК У ЖОВТНІ ЗАФІКСУВАВ ЗБИТОК 627 МЛН ГРН
Згідно зі звітністю Укрексімбанку, за підсумками січня-жовтня він декларує прибуток 1,643 млрд грн, тоді як за січень-вересень звітував про прибуток 2,27 млрд грн.
Таким чином, в жовтні Укрексімбанк зафіксував збиток 627 млн грн.
Це відбулося, зокрема, на фоні погіршення позитивного результату від переоцінки та від операцій купівлі-продажу валюти за 10 місяців до 2,1 млрд грн (з 2,7 млрд грн за 9 місяців-2019). Крім того, відрахування держбанку в резерви в жовтні зросли майже на 100 млн грн - до 1,39 млрд грн (показник за 10 місяців поточного року).
Нагадаємо, за результатами торішнього стрес-тесту НБУ (проводився на основі фінпоказників на 01.01.2018) було встановлено нестачу капіталу в Укрексімбанку за негативним макроекономічним сценарієм на 11 млрд грн. Укрексімбанк має покрити цей дефіцит за рахунок виконання плану реструктуризації до кінця 2019 року.
За результатами ж цьогорічного стрес-тесту перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова в контексті Укрексімбанку та Ощадбанку заявляла, що "якщо активізувати роботу з проблемними активами і якщо Мінфін прийме пропозицію та зменшить обсяги прибутку, які перераховуються за підсумками року до бюджету, то ці банки зможуть обійтися без докапіталізації, більше того, вони зможуть підвищити ефективність своєї роботи, яка не є задовільною" (цитата).
16 листопада СБУ та ГПУ затримали главу правління Укрексімбанку Олександра Гриценка за підозрою в сприянні легалізації коштів через банк людьми Януковича. Згодом суд відпустив банкіра під заставу 3 млн грн.
15 листопада наглядова рада Укрексімбанку оголосила конкурс на посаду глави правління фінустанови.
я так зрозумів, що з "вашого банку" планується сюди перенос
В чому цімес переносу...так розумію планується пару млн перенести.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.