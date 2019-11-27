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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 860861862863

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:45

Re: Укрексiмбанк

  valya написав:А просто ответить, если знаете - бесплатно?
Тут как бы еще никто не может знать - тарифы еще только введутся в следующем месяце - опыта работы с ними не может иметь пока никто. Равно как и знаний по применению тех или иных особенностей
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:51

  valya написав:curiousobro
Эт понятно, после отбития вложеных.
А просто ответить, если знаете - бесплатно?

Не знаю.
вроде без мзды, если по тарифам судить.
Главное карту принести, а то говорят за отсутствие могут взять плату.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:54

Re: Укрексiмбанк

  curiousobro написав:за отсутствие могут взять плату

Ага ....100 грн хочуть.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:04

  Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:В приват стремно, овгз ставки обвалились.

ВЕЛКАМ В МІЙ БАНК.

я так зрозумів, що з "вашого банку" планується сюди перенос
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:05

Re: Укрексiмбанк

  vadymbanker написав:Ну куда деваться... В приват стремно, овгз ставки обвалились.

якщо сума серйозна (100-200К не красівої) то тоді можна із брокером говорити
я ось недавно бачив таку пропозицію в Універа - євробонди, там ставка % гороша (7 чи щось таке), по домовленості, але вже зняли, мабуть продали
знайшов - https://news.tildacdn.com/5379796037364 ... size/x900/
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Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:02

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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:12

УКРЕКСІМБАНК У ЖОВТНІ ЗАФІКСУВАВ ЗБИТОК 627 МЛН ГРН

Згідно зі звітністю Укрексімбанку, за підсумками січня-жовтня він декларує прибуток 1,643 млрд грн, тоді як за січень-вересень звітував про прибуток 2,27 млрд грн.

Таким чином, в жовтні Укрексімбанк зафіксував збиток 627 млн грн.

Це відбулося, зокрема, на фоні погіршення позитивного результату від переоцінки та від операцій купівлі-продажу валюти за 10 місяців до 2,1 млрд грн (з 2,7 млрд грн за 9 місяців-2019). Крім того, відрахування держбанку в резерви в жовтні зросли майже на 100 млн грн - до 1,39 млрд грн (показник за 10 місяців поточного року).

Нагадаємо, за результатами торішнього стрес-тесту НБУ (проводився на основі фінпоказників на 01.01.2018) було встановлено нестачу капіталу в Укрексімбанку за негативним макроекономічним сценарієм на 11 млрд грн. Укрексімбанк має покрити цей дефіцит за рахунок виконання плану реструктуризації до кінця 2019 року.

За результатами ж цьогорічного стрес-тесту перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова в контексті Укрексімбанку та Ощадбанку заявляла, що "якщо активізувати роботу з проблемними активами і якщо Мінфін прийме пропозицію та зменшить обсяги прибутку, які перераховуються за підсумками року до бюджету, то ці банки зможуть обійтися без докапіталізації, більше того, вони зможуть підвищити ефективність своєї роботи, яка не є задовільною" (цитата).

16 листопада СБУ та ГПУ затримали главу правління Укрексімбанку Олександра Гриценка за підозрою в сприянні легалізації коштів через банк людьми Януковича. Згодом суд відпустив банкіра під заставу 3 млн грн.

15 листопада наглядова рада Укрексімбанку оголосила конкурс на посаду глави правління фінустанови.

http://finbalance.com.ua/news/ukreksimbank-u-zhovtni-zafiksuvav-zbitok-627-mln-hrn
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:14

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:В приват стремно, овгз ставки обвалились.

ВЕЛКАМ В МІЙ БАНК.

я так зрозумів, що з "вашого банку" планується сюди перенос

В чому цімес переносу...так розумію планується пару млн перенести.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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