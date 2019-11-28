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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 21:12
Квесторе_поверніться написав:
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В чому цімес переносу...,
цімес завжди в більшому %
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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