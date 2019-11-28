цімес завжди в більшому %
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 21:12
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Чет 28 лис, 2019 22:52
Яка дельта - різниця в 2 банках?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 28 лис, 2019 23:07
Re: Укрексiмбанк
Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:12
Так хто більше дає і наскільки?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:38
Re: Укрексiмбанк
эксим, на сегодня дает больше на 1.65% на год с ежемес %. Для меня это конечно существенно.
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