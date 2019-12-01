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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 861862863864

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 21:12

  Квесторе_поверніться написав:,
В чому цімес переносу...,

цімес завжди в більшому %
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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J
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 22:52

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:,
В чому цімес переносу...,

цімес завжди в більшому %

Яка дельта - різниця в 2 банках?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 23:07

Re: Укрексiмбанк

Квесторе_поверніться написав:
  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:,
В чому цімес переносу...,

цімес завжди в більшому %

Яка дельта - різниця в 2 банках?
Вы что не понимаете, разница в размере ставке за депозит. Ощад или Эксим мнем в принципе всеравно, вопрос кто больше даст.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:12

Так хто більше дає і наскільки?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30412
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:38

Re: Укрексiмбанк

Квесторе_поверніться написав:Так хто більше дає і наскільки?
эксим, на сегодня дает больше на 1.65% на год с ежемес %. Для меня это конечно существенно.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 00:58

Гривневі картки цього банку та кешбек

Підкажіть, будь ласка, які найкращі варіанти для отримання побільше кешбеку в Укрексімбанку. Чи має сенс оформлти депозит, щоб зменшити вартість обслуговування картки? Гривні планую переказувати через СЕП з іншого банку.
Або, треба подивитись у сторону іншого банку, щоб отримувати побільше кешбек?
sharparchitect
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